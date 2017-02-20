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2016’da kişi başına 8.4 kitap düştü

Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral, Türkiye’de 2016 yılında kişi başına 8.4 kitap düştüğünü, bunun önemli bir rakam olduğunu söyledi.

2016da kişi başına 8.4 kitap düştü

20 Şubat 2017 16:32

“3. Kitap Fuarı” için geldiği Samsun’da açıklamalarda bulunan Fahri Aral, “Türkiye’de 2016 yılında kişi başına 8.4 kitap düştü. Bu önemli bir rakam. Ama bu 78 milyon nüfusa göre o kadar fazla değil. Yayıncılık sektörü bu anlamda büyüyor. Türkiye Yayıncılar Birliğinin de üye olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği verilerine göre, dünyada büyüyen yayın sektörleri arasında 11. durumdayız. Üretilen kitap çeşidine göre yine 11. sıradayız. Bunlar umut verici sevindirici gelişmeler” diye konuştu.

Kenan Akyüz 

Etiketler: Fahri Aral, kitap


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