TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü, yabancı turist sayılarına ilişkin bilgileri açıkladı. TÜİK, 2016 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının yüzde 30 azaldığını belirtti.

2016 yılında, yabancı sayısının yüzde 30 azalarak 25 milyon 352 bin 213 olarak gerçekleştiği kaydedildi. 2015 yılında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının 36 milyon 244 bin 632 olduğu hatırlatılırken, 2016 yılında 25 milyon 352 bin 213 yabancı ziyaretçinin 615 bin 477'sini günübirlikçiler oluşturduğu bildirildi.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Edirne, Artvin ve Muğla oldu. Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 36’sının ise İstanbul ilinden ülkemize giriş yaptığı aktarıldı.

2016 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Almanya 3 milyon 890 bin 74 kişi ile birinci olurken, Almanya’yı 2 milyon 206 bin 266 kişi ile Gürcistan ve 1 milyon 711 bin 481 kişi ile İngiltere izledi.

2016 yılında Alman turist sayısı bir önceki yıla göre ise yüzde 30, İngiliz turist sayısı yüzde 32 azalırken, Gürcistan vatandaşı sayısı yüzde 15 arttı. 2015 yılında ülkemize gelen Rus turist sayısı 3 milyon 649 bin 3 kişi iken 2016 yılında yüzde 76 azalarak 866 bin 256 oldu. 2016 yılında en büyük düşüş Rus turistte gerçekleşti.