Medya takibi kuruluşu Ajans Press, 2016 yılında sosyal medyada en çok konuşulan programların medya karnesi çıkardı. Mediacat Dergisi’nden alınan sosyal medya verilerine göre, sosyal TV izleyici reytingleriyle belirlenen 2016’nın en çok tweet getiren ilk beş programının; Survivor, Kiralık Aşk, Kısmetse Olur, Poyraz Karayel ve Güneş’in Kızları olduğu belirtildi.

Ajans Press’in medya verilerine göre, Survivor, yazılı basının en çok konuşulan programı oldu. Survivor yıl boyu 4 bin 113 habere konu oldu. Medyanın en çok konuştuğu diziler sıralamasında Kiralık Aşk 2 bin 776 haberle ikinci sırada yer alırken, Poyraz Karayel 2 bin 73 habere konu oldu. Listenin dördüncü sırasında Kısmetse Olur programı yer aldı. Kısmetse Olur hakkında yazılı basına 796 haber yansıdı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu diziler arasında yer alan Güneş’in Kızları ise 454 haberle adından söz ettirdi.