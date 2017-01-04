Geçtiğimiz yıl kültür sanat alanında yerli yapımlar büyük ses getirdi. Medya takip kuruluşu Ajans Press'ten yapılan açıklamada D&R’ın listesine göre filmlerden, kitaplara, oyunlardan müziklere yılın en çok satanlar listesinin belli olduğu bildirildi. Listeye göre, yerli müziklerde Tarkan’ın 'Ahde Vefa' albümü en çok satanlar listesinde birinciliği göğüsledi. Yabancı müziklerde ise Andrea Bocelli’nin Cinema albümü lider oldu. 2016 yılının en çok satan kitabı Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanı olurken, en çok satan filmler listesinde yerli yapım Düğün Dernek 2 yer aldı. Oyun konsol alanında FIFA 17, bilgisayarda oynanan oyunlarda ise Football Manager ilk sırada yer aldı.

Ajans Press, 2016 yılında listelerin başında yer alan yapımların medya raporunu çıkardı. Ajans Press’in medya verilerine göre Düğün Dernek 2 filmi medyada da geniş yansıma buldu. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı komedi filmi 899 habere konu olarak en çok satanların en çok konuşulanı oldu. Sanatçı Tarkan’ın yeni albümü 'Ahde Vefa' 515 yazılı basın haberine konu olurken, Orhan Pamuk’un romanı Kırmızı Saçlı Kadın hakkında 492 haber yapıldığı tespit edildi.