Diğer
Kategoriler

2016’nın en çok dinlenen ve okunan yapımları

Ajans Press, 2016 yılında listelerin başında yer alan yapımların medya raporunu çıkardı.

2016nın en çok dinlenen ve okunan yapımları

04 Ocak 2017 17:24

Geçtiğimiz yıl kültür sanat alanında yerli yapımlar büyük ses getirdi. Medya takip kuruluşu Ajans Press'ten yapılan açıklamada D&R’ın listesine göre filmlerden, kitaplara, oyunlardan müziklere yılın en çok satanlar listesinin belli olduğu bildirildi. Listeye göre, yerli müziklerde Tarkan’ın 'Ahde Vefa' albümü en çok satanlar listesinde birinciliği göğüsledi. Yabancı müziklerde ise Andrea Bocelli’nin Cinema albümü lider oldu. 2016 yılının en çok satan kitabı Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanı olurken, en çok satan filmler listesinde yerli yapım Düğün Dernek 2 yer aldı. Oyun konsol alanında FIFA 17, bilgisayarda oynanan oyunlarda ise Football Manager ilk sırada yer aldı.

Ajans Press, 2016 yılında listelerin başında yer alan yapımların medya raporunu çıkardı. Ajans Press’in medya verilerine göre Düğün Dernek 2 filmi medyada da geniş yansıma buldu. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı komedi filmi 899 habere konu olarak en çok satanların en çok konuşulanı oldu. Sanatçı Tarkan’ın yeni albümü 'Ahde Vefa' 515 yazılı basın haberine konu olurken, Orhan Pamuk’un romanı Kırmızı Saçlı Kadın hakkında 492 haber yapıldığı tespit edildi. 

Etiketler: Ajans Press


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç