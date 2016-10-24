8 Ekim Cumartesi tarihinde gerçekleştirilen ve sürücü adaylarının merakla beklediği ehliyet sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Ortalama 15 gün içinde sonuçları açıklayan MEB, bugün ehliyet sonuçlarını erişime açabilir.

EHLİYET SONUÇLARINI SORGULAMA SAYFASI

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

f. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),

g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

ğ. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

h. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM'ye göndereceklerdir.

ı. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

i. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),

j. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi,

durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.