2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı!

Okulların bugün itibariyle ilk ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla beraber Türkiye çapında 17 milyonun üzerinde öğrenci ders başı yaptı. Okulun başlamasıyla birlikte öğrenciler kadar veliler de bu eğitim sürecine dahil oldu. Öğrencileri ilk derse yetiştirmek için yola çıkan veliler, ilk gün oldukça zorlandı. Çocuklarını okula araçlarıyla getiren velilerin trafiği aksatmaması için trafik polisleri de yoğun çaba harcadı. Okul önlerinde bekleyen trafik polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağlayarak trafik sıkışıklığının önüne geçti.

Bazı öğrenciler 3 aylık tatil sonucu sıkıldıklarını söylese de bazıları da tatilin halen devam etmesini istediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

Hakan Gönül - Fatih Çapkın

