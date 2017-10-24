‘2017-2018 Sanat Sezonu’ açılışı gerçekleştirildi

2017-2018 Sanat Sezonu’ düzenlenen Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve birçok sanatsever katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan program çeşitli Türk sanat eseri ve Halk gösterileriyle devam etti.

Açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Çok teşekkür ediyoruz bu güzel konser, gösteri için. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel Türk Sanatının farklı kategorilerinden örnekleri küçük küçük tadımlık bize sundular. Hepsine yüreklerimizle, alkışlarımızla teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu yeni sanat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türk sanatına, Türk kültürüne katkıda bulunacak nice gösterimlerde bulunmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Bulut

