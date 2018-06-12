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2017-2018 Üniversite Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri ÖSYM

2018 YKS sınavının yapılmasına çok az bir süre kala milyonlarca öğrenci üniversitelerin geçen seneki taban puanlarını merak ediyor ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Haberimiz üzerinden 2017-2018 senesinin üniversite taban puanlarınıa erişim sağlayabilirsiniz...

2017-2018 Üniversite Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri ÖSYM

12 Haziran 2018 14:06

30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şeklinde yapılacak YKS sınavı ile ilgili üniversitelerin taban puanlarını araştıran öğrenciler üniversitelerin bölüm taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar. Yeni sınav sistemi ile birlikte puan türleri 18 den 5 düşürüldü ve geçtiğimiz günlerde ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) puan hesaplamasıyla ilgili değişikliğe gitti. İşte bu haberimizde ösym tarafından açıklanan geçtiğimiz senenin üniversite taban puanlarına ulaşabilir ve 2018 YKS sınavı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz...

2018 YKS sınavı puan hesaplama sistemi değişti?

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.
 

Mart ayında yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu.Cem Radış/İHA Yani adaylar her iki testten de 0,5 ham puan almak zorundaydı. AYT’de de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla puan almış olmaları şartı vardı.

2017 ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2017 LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Cem Radış/İHA

 

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