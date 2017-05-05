2017 ALES sınav giriş yerleri belli oldu! ALES belgesi nasıl alınır? ALES ne zaman?

ALES sınavı (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) yılda iki kere ilk bahar ve güz dönemi olarak gerçekleştirilen, lisans mezunlarının katıldığı bir sınavdır. ALES 2170 ilk bahar dönemi sınavı 7 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olup binlerce üniversite mezunu tarafından sınava giriş belgelerinin nasıl alınacağı internette sıkça sorgulatılmaya başlandı. ALES sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu.

ALES'e girebilmek için sınav giriş belgesinin çıktıısıyla beraber sınava gireceğiniz okula gitmeniz gerekmektedir. ALES sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Akademik kariyerini ilerletmek isteyenler 7 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da ALES sınavına girecek. Adaylar ALES giriş yerleri belgesini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM, ALES giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu

Duyuru şu şekilde;

7 Mayıs 2017 tarihinde saat: 10.00’da yapılacak olan 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017 ALES- İlkbahar Dönemi) ;başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

2017 ALES (İlkbahar Dönemi) saat:10.00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Önemli uyarılar

Sınav binasına en geç saat 09:45'e kadar giriş yapınız. Bu süreden sonra sınav

binasına giriş yapılamayacaktır.

Sınava Giriş Belgeniz olmadan sınava girmeniz mümkün değildir. Sınav günü belgenizi yanınızda bulundurmayı kesinlikle unutmayınız. Belge üzerinde fotoğrafınızın bulunması zorunludur. Bu belgenizin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafınızın olmasına özen gösteriniz. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

Sınava girerken, bu sınava ait Sınava Giriş Belgenizle birlikte, üzerinde T.C. kimlik

numarası yazılı Nüfus Cüzdanınızı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı da (veya süresi

geçerli pasaport/KKTC Kimlik Kartı) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus

cüzdanınızda soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin sizi kolaylıkla

tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde sizi tanımada tereddüt

oluşturmayacak güncel bir fotoğrafınız ve T.C. Kimlik Numaranız bulunmalı,

pasaportunuzun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf

veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik numarası elle

veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır) ile geçerlilik süresi

bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafınızdan

kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini veya

sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Nüfus

cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaport dışında, Türk

vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi

Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava

giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Belgelerini eksiksiz olarak yanında

bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava

alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel bir

fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına

uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik

belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir. Sınav süresince sınav görevlileri

tarafından kimlik kontrolü yapılabileceğinden kimlik belgenizi sınav süresince sıra

üzerinde bulundurunuz.

Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet

görevlileri tarafından elle ve detektörle aranacak; adaylar yanlarında çanta, cüzdan,

cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,

kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar,

anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince

metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı,

telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil

cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb.

kartlarla, cep bilgisayarı, saat ve sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap

makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve

delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlarla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde

kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer,

cetvel vb. araçlarla yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer

tüketim maddeleri ile sınav binasına kesinlikle girilemeyecek ve hiçbir eşya emanete

alınmayacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen türdeki eşyalarınızı sınava gireceğiniz

binaya getirmeyiniz.

Sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle geliniz.

Sınav sırasında cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen veya

sınava 8. maddede belirtilen eşyalardan herhangi biri ile giren adayın sınavı

geçersiz sayılacaktır.