Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun asgari ücret açıklamasından sonra gözler Asgari Geçim İnidirimi'ne çevrildi. 2017 için net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıklandı. Bilindiği gibi AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NE KADARDI?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından evli, çocuklu ve eşi çalışan veya çalışmayan çalışanların maaşına yansıyacak AGİ tutarı şu şekilde olmuştu;

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.

Asgari geçim indirimi, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabın gerçek kişiler yararlanabilir. Asgari geçim indirimini şirketlerin ödememesi gibi bir durum söz konusu değildir, çünkü bu durum devletle çalışan kişi arasında bir durumdur burada şirket sadece aracı görevi üstlenir.

Asgari geçim indiriminin tutarının belirlenmesinde çalışanın beyanı esas alınır. Ve sorumluluk beyanı esas eden çalışana aittir. Yanlış beyan edilmesi durumunda yersiz ödenen Asgari geçim indirimi tutarı yasal faizi ile birlikte çalışandan alınır.

( Örneğin evli ve eşi çalışan bir şahıs beyanında evli olduğunu eşinin çalışmadığını bildirirse ödenecek AGİ tutarı artacaktır ve asgari geçim indirimi ödemesi bu tutar üzerinden yapılacaktır. Daha sonradan bu durumun ortaya çıkmasında fazla yapılan ödemeler beyan eden şahıstan faizi ile birlikte geri alınır )

Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş, işyerindeki işçi sayısına bakılmadan ve tüm çalışanlara durumlarına göre ( Bekar, Evli, Eşin çalışıp çalışmadığına göre, çocuk sayılarına göre ) farklı tutarlarda yapılması gereken bir ödemedir.

“BRÜT ASGARİ ÜCRET BİN 777 LİRA 50 KURUŞ, NETİ BİN 404 LİRA”

Bakan Müezzinoğlu, asgari ücret rakamına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Asgari ücretin tek defada yılbaşından itibaren 1 Ocak itibariyle yılın geneline iki kademeli olmamasına karar verdik. Hükümet olarak ve işveren talebi de iki kademeli olması talep ediliyordu. Biz bütçe planlamasında da iki kademeli yapmıştık. Ama işçi kesiminden ve Türk-İş’ten gelen talep bir defa yılın tamamında olsun talebini değerlendirdik. En azından bu taleplerini yerine getirmiş olmanın da, onlar adına katkı sağlamış olmanın da huzurunu kendi adıma ifade etmek isterim. Bir defada olacak. Hükümet olarak bütçe planlaması yaparken enflasyonu 6,5 olarak hesaplamıştık. Asgari ücretteki artış oranını yüzde 8 olarak karara bağladık. Bu çerçevede brüt asgari ücret bin 777 lira 50 kuruş, neti bin 404 lira. Yaklaşık bin 300’e 104 lira ilave ve yıl boyunca ödenecek bir rakam geldi. Bu evli ve 3 çocuklu bir çalışanımız için yaklaşık net bin 500 lira gibi bir rakama denk geliyor. Az veren candan, çok veren maldan. İnşallah malımız çoğaldığında çok veren kısmını da çözeriz ama alınterinin bereketine inanan biriyim. İnşallah işçi kardeşlerimiz de alınterinin bereketiyle geleceğe umutla ve güvenle yürüyeceklerdir. İşverenden de isteğimiz şu; dünya konjonktürü ve olumsuzluklara asla teslim olmadan zorluklar yeni yeni fırsatlar doğurur. Bu zorlukları dünyanın her noktasında rekabet edebilecek bir dinamizmle aşmalarını, aşabileceklerine inanıyoruz. Bizim güçlü bir girişimcimiz var, tecrübeli bir yatırımcımız ve sanayicimiz var. Önümüzdeki dönemde inşallah istihdamın da arttırıldığı, ekonominin büyüdüğü, ihracatın arttığı, dünyayla rekabette iddialı bir ülke olma sürecimizi de daha güçlü halde devam ettireceğiz.”

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET RAKAMINI İMZALAMADI

Dün gece geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Müezzinoğlu, “Üçlü imzanın peşinde bir bakan olarak çok koştum. Gönlüm arzu ederdi ki işçi kardeşlerimiz adına Türk-İş’in de burada imzası olmasını ama başaramadık. Bu nedenle üzgünüm. İşverenin de zorluklarını anlayarak bu zorluklarda yine ülke koşullarının imkanlarının değerlendirilmesi çerçevesinde onlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzalayabildiğimiz için onlara teşekkür ediyorum. Üçlü yapamadığımız için de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Şifa Kaymak