Türkiye’nin yanı sıra Finlandiya, İsrail ve Romanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EuroBasket 2017’nin kura çekimi yapıldı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen kura çekiminde 6 torbada 24 takım, 4 ayrı grupta eşleşti. 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın gerçekleşen kura çekimi sonrası oluşan grupları şu şekilde:

A Grubu (Helsinki): Polanya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, İzlanda, Slovenya.

B Grubu (Tel Aviv): Ukrayna, İsrail, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Almanya.

C Grubu (Cluj-Napocca): Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Karadağ, Romanya, Macaristan.

D Grubu (İstanbul): Türkiye, Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya, Belçika.

Kılıç: “Türkiye, ev sahipliğinin ne demek olduğunu gösterdi”

Kura çekiminde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak 4 ülkeden biri olacağımız için mutluluk yaşıyoruz. İstanbul her zaman duyguların, farklı medeniyetlerin, farklı düşüncelerin bir araya geldiği bir şehir olmuştur. Türkiye konumu itibariyle temsil ettiği değerleri aynı şekilde dünyanın merkezini teşkil eden bir ülke olmuştur. 2017 EuroBasket finallerinin bu güzel şehirde olması bizim için ayrı bir öneme sahip. 2010 heyecanını burada yaşamıştık. İnşallah 2017’de de takımımızdan da ev sahipliğinin yanında iyi bir performans bekliyoruz. Bundan iki gün önce kadın basketbol takımımızda yerini garantiledi. Onları da tebrik ediyorum. Organizasyon anlamında Türkiye son yıllarda farklı organizasyonlara ev sahipliği yaparak dünyaya ev sahipliğinin ne olduğunu gösterdi. Bu misafirperverliği gösterirken diğer ülkelerin de; 4 farklı ülkede bu organizasyonun yaşanıyor olmasının da önemi var. Spor söz konusu olduğunda birbirine destek olup, insanlığa destek olduğunun kanıtı bu birliktelik” dedi.

“Dünyada sayılı ülkeler arasına girdik”

Bakan Kılıç, Türkiye’nin sportif tesisler açısından dünyada sayılı ülkeler arasına girdiğini söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız da spordan gelen birisi. Sporun birleştirici özelliğine de sürekli atıfta bulunur. Son 14 yılda Türkiye sportif tesisler açısından da sayılı ülkeler arasına girdi. Dünyada spor yöneticiliği noktasında da ciddi anlamda ülkemiz üst seviyelere geldi. 2023'te FIBA Dünya Kupası var. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bunun da buradan işaretini verelim. Bunun çalışmalarına da bakacağız. Geleceği şimdiden çalışmaya başlayalım" açıklamalarında bulundu.

Bakan Kılıç son olarak, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İstanbul’daki ve Türkiye’nin ortağı olduğu bu organizasyon farklı güzelliklere sahne olacak. Umut ediyorum ki çifte sevinç yaşarız. Burası artık basketbolun da evidir. Ümit ediyorum ki basketbol tarihine geçecek bir organizasyon yaşayacağız” diye konuştu.

Demir: “Federasyonlar çok iyi çalıştı”

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ise, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Çok zorlu bir karar almamız gerekiyordu ev sahipliği için. Avrupa basketbolu tarihinde ilk kez şampiyonayı 4 ülkeye verdik 2015'te. Federasyonlar çok iyi çalışmalar gösterdi. Fransa'da Lille'de 26 bin 952 kişi final maçını izledi. Yeni formatta 730 bin bilet satıldı. Bu eşi benzeri görülmemiş başarı için formatı devam ettirme kararımız kaçınılmazdı. Harika 4 ev sahibimiz var 2017 için. Romanya ve İsrail ilk kez, Finlandiya ise 100. bağımsızlık dönümünde ikinci kez ev sahibi olacak. Türkiye ise 3. kez ev sahipliğini üstlenecek. Türkiye her zaman iyi bir ev sahibi olmuştur. Burası gerçekten dünyanın en heyecan verici kıta basketbol şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Organizasyonun başlaması için heyecan duyuyorum."

Türkoğlu: “Basketbol ruhuna uygun bir turnuva olacağına inanıyorum”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, “Türkiye’nin gelişen ekonomisine, sportif anlamda da yansıması olacaktır. Pek çok organizasyona ev sahipliği yaptığımız ülkemizde, EuroBasket 2017’yi gerçekleştireceğimizden çok mutluyuz. En önemli kriterlerimiz en iyi basketbol şartlarının yerine getirilmesidir. Bu süreçte destek olan, tüm katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Tüm ülke takımlarına başarılar diliyorum. Basketbol ruhuna uygun bir turnuva olacağına inanıyorum. Rusya ile partner olduk turnuva için. Tüm Rus basketbolseverleri, sporun yanı sıra ülkemizi de görmeleri için bekliyoruz. Her maç umarım heyecanla geçer. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İstanbul Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine ve sponsorlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaan Ülker