2017 başından bugüne en fazla borsa kazandırdı

100 TL portföyü olan yatırımcı hangi üründen, ne kadar kazandı?

“2017 yılının başından bugüne, en çok getiri sağlayan yatırım aracı olarak BIST100 endeksi karşımıza çıkıyor” diyen Lina Barokas, sene başından bu yana yaklaşık yüzde 21 getiri sağlayan endeksin yükselişinde hem küresel hem yurtiçi piyasalardaki gelişmelerin etkili olduğunu dile getirdi. Barokas aynı zamanda, “Hem ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi politikaları hem de Amerika Merkez Bankası (FED)’in yavaş faiz artırımına gideceğine dair beklentiler, küresel endeksleri olumlu etkiliyor. Yurtiçinde referandumun ve Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1.turunun sonlanması, piyasalardaki siyasi belirsizlikleri azalttı ve hem BIST100 endeksini hem de TL varlıklarını destekledi” dedi.

“Jeopolitik riskler gram altını destekledi”

Jeopolitik risklerin gram altını desteklediğini dile getiren Barokas değerlendirmelerine şu şekilde devam etti; “Gram altın ise 2. Sırada yerini alarak yaklaşık %11,5 getiri sağladı. ABD ve Kuzey Kore arasındaki siyasi gerginlik, güvenli liman olan altını ön plan çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ise bankaları geç likidite penceresine yönlendirerek, piyasadaki fonlama maliyetini yükseltti. Bu da piyasadaki mevduat faizlerinin artmasında etkili oldu ve yaklaşık %11 getiri elde edildi. 2017 yılının başından bugüne TL, Euro karşısında yaklaşık %5,5; Dolar karşında ise yaklaşık %1,5 değer kazandı.”

“En çok turizm sektörü kazandırdı”

Barokas son olarak da, “BIST100 endeksinin yükselmesinde etkili olan sektörlere baktığımız ise, sırasıyla turizm, tekstil-deri ve teknolojinin ön plana çıktığını görüyoruz. Turizm hisselerinde yabancı turist girişlerinin toparlanmaya başlaması etkili oldu. Tekstil-deri sektöründe ise tekstil şirketi bilançolarının olumlu görüntüsü ve bu hisselerin aynı zamanda diğer sektörlere göre daha uygun fiyatlı olması, tekstil hisselerini daha cazip hale getirdi. Devletin yapısal reform kapsamında KOBİ’lere sağlamış olduğu kredi teşvikinin, tekstil-deri, KOBİ sanayi gibi sektörleri olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz. Bankacılıkta ise özellikle teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak finansman desteği sağlayan Kredi Garanti Fon’unun (KGF), banka bilançolarına olumlu yansıyabilir. KGF kredilerine yönelik talep artışı bankaların aktiflerini desteklemesini bekleyebiliriz" diyerek sözlerini sonlandırdı.