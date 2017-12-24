2017 böyle geçti! 2017 yılında Türkiye ve dünyada önemli olaylar - Tıkla İzle

OCAK

1 Ocak: Reına'ya Saldırı: 39 Ölü

3 Ocak: Barbaros Şansal Tutuklandı

5 Ocak: İzmir’de Saldırı:2 Şehit

11 Ocak: Milli Piyade Tüfeği Envantere Girdi

16 Ocak: Türk Kargo Uçağı Düştü:37 Ölü

22 Ocak: İlhan Cavcav Vefat Etti

ŞUBAT

9 Şubat: Rusya 3 Türk Askerini Şehit Etti

21 Şubat: Ömer Halisdemir Davası Başladı

28 Şubat:polatlı Darbe Girişimi Davası Başladı

MART

7 Mart: Malatya’da Fetö Davası Başladı

7 Mart: Bursa İnegöl'de Kaza: 7 Ölü

10 Mart: Büyükçekmece'de Helikopter Düştü:7 Ölü

11 Mart: Bakan Kaya Hollanda'dan Sınır Dışı Edildi

21 Mart: Gazeteci Tayfun Talipoğlu Hayatını Kaybetti

29 Mart: Fırat Kalkanı Harekatı Sona Erdi

31 Mart: Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti

NİSAN

4 Nisan: İdlib’e Kimyasal Bomba:100'den Fazla Ölü

7 Nisan: Abd, Şaryat Hava Üssü'nü Vurdu

16 Nisan: Türkiye Referanduma Gitti

18 Nisan: Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Asker Şehit

22 Nisan: Zonguldak’ta Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü

23 Nisan: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Oldu

26 Nisan: Emniyette 9 Bin 103 Polis Açığa Alındı

MAYIS

2 Mayıs: Erdoğan Yeniden Ak Parti'ye Üye Oldu

10 Mayıs: Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Kazada Hayatını Kaybetti

11 Mayıs: İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti

12 Mayıs: Hasankeyf’teki Zeynel Bey Türbesi Taşındı

13 Mayıs: Marmaris’te Tur Otobüsü Devrildi: 24 Ölü

22 Mayıs: Sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' Üyeleri Yargılanıyor

28 Mayıs: Beşiktaş Üst Üste 2. Şampiyonluğunu Elde Etti

31 Mayıs: Şırnak'ta Helikopter Düştü:13 Asker Şehit

31 Mayıs: Kabil’de İntihar Saldırısı:100 Ölü

HAZİRAN

12 Haziran: Küçük Ceylin Komşusu Tarafından Öldürüldü

14 Haziran: Chp’li Enis Berberoğlu'na 25 Yıl Hapis Cezası

14 Haziran: Londra’da 24 Katlı Binada Yangın: 79 Ölü

15 Haziran: Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a Yürüdü

30 Haziran: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

TEMMUZ

5 Temmuz: Abd Uçuşlarda Elektronik Cihaz Yasağını Kaldırdı

5 Temmuz: Portekizli Pepe, Beşiktaş'ta

11 Temmuz: Fikret Hakan Hayatını Kaybetti

15 Temmuz: Tbmm’de 15 Temmuz Özel Oturumu Yapıldı

15 Temmuz: Fatih Terim ve Damatları Mekan Bastı

18 Temmuz: İstanbul’a Rekor Yağış

19 Temmuz: Harun Kolçak Hayatını Kaybetti

22 Temmuz: Sualtı Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonu

AĞUSTOS

1 Ağustos: Akıncı Hava Üssü Davası Başladı

4 Ağustos: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mırcea Lucescu

22 Ağustos: Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu Oldu

25 Ağustos: Arakan'da Katliam

27 Ağustos: Vatan Şaşmaz Otel Odasında Öldürüldü

EYLÜL

3 Eylül: Gazeteci Doğan Yurdakul Hayatını Kaybetti

6 Eylül: Şerif Mardin Hayatını Kaybetti

12 Eylül: S-400 Füze Savunma Sisteminde İmzalar Atıldı

16 Eylül: Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş Atandı

19 Eylül: Teog Sınavı Kaldırıldı

22 Eylül: Kadir Topbaş İbb Başkanlığından İstifa Etti

23 Eylül: Sınır Ötesi Operasyon Meclisten Geçti

25 Eylül: Kuzey Irak’ta Bağımsızlık Referandumu

28 Eylül: Emrah Serbes Kazada 3 Kişiyi Öldürdü, Teslim Oldu

EKİM

1 Ekim: Katalonya Bağımsızlığını İlan Etti

2 Ekım: Las Vegas’ta Müzik Festivaline Ateş Açıldı: 58 Ölü

3 Ekim: Celal Talabani Hayatını Kaybetti

4 Ekim: Suikast Timi Davasında Sanıklara Müebbet

8 Ekim: Abd Vize Başvurularını Askıya Aldı

9 Ekim: Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

10 Ekim: İbb’yi İşgal Davasında Sanıklara Müebbet

12 Ekim: Türk Askeri İdlib’e Girdi

12 Ekim: Ösym Yks Sınavını Getirdi

15 Ekim: Mogadışu'da Bomba Lı Saldırı: 276 Ölü

16 Ekim: Irak Güçleri, Kerkük’ü Kontrol Altına Aldı

16 Ekim: Deniz Baykal Beyin Kanaması Geçirdi

17 Ekim: Ohal 5.defa 3 Ay Daha Uzatıldı

17 Ekim: Şırnak’ta Madende Göçük: 7 Ölü

23 Ekim: Recep Altepe Başkanlık Görevinden İstifa Etti

28 Ekim: Melih Gökçek Başkanlık Görevinden İstifa Etti

KASIM

4 Kasım: Ankara'da Gazilere Saldırı

12 Kasım: Irak- İran Sınırında Deprem: 348 Kişi Ölü

18 Kasım: Naim Süleymanoğlu Hayatını Kaybetti

22 Kasım: Ovit Tüneli'nde Tek Tüpte Ulaşım Başladı

24 Kasım: Mısır'da Camiye Saldırı: 305 Ölü

28 Kasım: Abd’de Reza Zarrab Davası Başladı

29 Kasım: Savaş Suçlusu Hırvat General Duruşmada Zehir İçerek Öldü

29 Kasım: Sabiha Gökçen’i İşgal Davasında Sanıklara Müebbet

ARALIK

1 Aralık: Reza Zarrab ve 22 Yakınının Mal Varlıklarına El Konuldu

6 Aralık: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Gruptan Lider Çıktı

6 Aralık: Trump’ın Kudüs Kararına Protestolar

11 Aralık: İto Başkanı İbrahim Çağlar Hayatını Kaybetti

13 Aralık: İit Doğu Kudüs′ü Filistin′in Başkenti Olarak Tanıdı

16 Aralık: Yavuz Yılmaz Hayatını Kaybetti