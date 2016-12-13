Lingoon Technology Proje Yöneticisi Yılmaz Barış, son dönemde doların hareketli seyri nedeniyle ön görülebilecek muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak isteyen işletmelerin sosyal medya iletişimi ve dijital reklam hizmetlerine olan talebi artırdığını, bunun da dijital pazarlama sektörünü canlanmasına yol açtığını belirtti.

2016'ya kadar çoğunlukla ulusal ve global büyüklükteki markaların sosyal medya iletişimi için bütçe ayırdıklarını belirten Barış, "Sosyal medya yönetimi hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin çoğunluğu yurt geneline hizmet veren tanınmış markalar, fakat bu yıl içinde birçok KOBİ'nin sosyal medya yönetimi için talebi oldu. Yakın zamana kadar KOBİ'ler çoğunlukla satış odaklı hareket etmekte ve bu konuda çözüm arayışındalardı, talepleri de öncelikli olarak satış yapma yönündeydi. Şimdi onlar da marka değerini artırmaya ve sosyal medya iletişimine önem vermeye başladılar. Bu ilgi gösteriyor ki KOBİ'ler için 2017 dijital pazarlama yılı olacak" dedi.

"E-Mağaza ikinci bir şube gibi"

2016 sonundaki kampanyalarla e-ticaret sektörünün de hareketlendiğini belirten Barış, halihazırda satış yapan firmaların e-mağaza açmalarının önemli olduğunu belirterek, "Günümüzde müşteriler fazla ürün çeşiti bulabildiği ve alışkanlıkları da bu yönde değiştiği için internet alışverişini daha sık tercih etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl e-ticaret hacmi yüzde 31 artmıştı ve bu yılın raporları açıklandığında daha yüksek bir sonuçla karşılaşmayı bekliyoruz. Özellikle fiziki mağazaları olan işletmelerin e-ticarete girmeleri hem eticaret sektöründe hem de kendi işletmelerinde hızlı bir büyüme artışı sağlıyor. Zaten elinde mevcut ürünleri ve depoları olduğu için sadece bir e-ticaret yazılımı ve kargo anlaşması ile bir başlangıç yapabiliyorlar. Google ve sosyal medya reklamları ile desteklediklerinde ise e-mağazaları işlek bir caddede şube açmaktan daha fazla kazandırabiliyor" şeklinde sözlerini tamamladı.

