Diğer
Kategoriler

'2017 Dijital Pazarlama Yılı Olacak'

Global markalardan yerel işletmelere kadar birçok işletmenin sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmalara gün geçtikçe daha da ağırlık verdiğini belirten Lingoon Technology Proje Yöneticisi Yılmaz Barış, son dönemde bu yöndeki taleplerin arttığını söyledi.

2017 Dijital Pazarlama Yılı Olacak

13 Aralık 2016 11:30

Lingoon Technology Proje Yöneticisi Yılmaz Barış, son dönemde doların hareketli seyri nedeniyle ön görülebilecek muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak isteyen işletmelerin sosyal medya iletişimi ve dijital reklam hizmetlerine olan talebi artırdığını, bunun da dijital pazarlama sektörünü canlanmasına yol açtığını belirtti.
2016'ya kadar çoğunlukla ulusal ve global büyüklükteki markaların sosyal medya iletişimi için bütçe ayırdıklarını belirten Barış, "Sosyal medya yönetimi hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin çoğunluğu yurt geneline hizmet veren tanınmış markalar, fakat bu yıl içinde birçok KOBİ'nin sosyal medya yönetimi için talebi oldu. Yakın zamana kadar KOBİ'ler çoğunlukla satış odaklı hareket etmekte ve bu konuda çözüm arayışındalardı, talepleri de öncelikli olarak satış yapma yönündeydi. Şimdi onlar da marka değerini artırmaya ve sosyal medya iletişimine önem vermeye başladılar. Bu ilgi gösteriyor ki KOBİ'ler için 2017 dijital pazarlama yılı olacak" dedi.
"E-Mağaza ikinci bir şube gibi"
2016 sonundaki kampanyalarla e-ticaret sektörünün de hareketlendiğini belirten Barış, halihazırda satış yapan firmaların e-mağaza açmalarının önemli olduğunu belirterek, "Günümüzde müşteriler fazla ürün çeşiti bulabildiği ve alışkanlıkları da bu yönde değiştiği için internet alışverişini daha sık tercih etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl e-ticaret hacmi yüzde 31 artmıştı ve bu yılın raporları açıklandığında daha yüksek bir sonuçla karşılaşmayı bekliyoruz. Özellikle fiziki mağazaları olan işletmelerin e-ticarete girmeleri hem eticaret sektöründe hem de kendi işletmelerinde hızlı bir büyüme artışı sağlıyor. Zaten elinde mevcut ürünleri ve depoları olduğu için sadece bir e-ticaret yazılımı ve kargo anlaşması ile bir başlangıç yapabiliyorlar. Google ve sosyal medya reklamları ile desteklediklerinde ise e-mağazaları işlek bir caddede şube açmaktan daha fazla kazandırabiliyor" şeklinde sözlerini tamamladı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç