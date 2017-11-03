2017 Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 Ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,37 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,96, ulaştırmada yüzde 2,61, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,97 ve konutta yüzde 0,94 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,75 ile eğlence ve kültür oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,01 ile haberleşme oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 16,79 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,74, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,63, sağlık yüzde 12,21 ve ev eşyası yüzde 11,65 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,77 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)’de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 10,68 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,32 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,99 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 298 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,66 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,11, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,68, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,1 ve su sektöründe yüzde 0,35 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10,15 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 7,63 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,54 ile ana metallerde gerçekleşti. Buna karşılık gıda ürünleri yüzde 0,48 ve temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 0,01 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ekim ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış da ara mallarında gerçekleşti.