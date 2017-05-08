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2017 Final Four ne zaman oynanacak |Final Four bilet fiyatları

Final Four ne zaman? Temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadele ettiği turnuvayı takip etmek isteyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası olan Final Four için bilet fiyatlarını sorgulayan sporseverler, oynanacak maçları yakından takip etti. Peki, Final Four maçları ne zaman oynanacak? İşte, Final Four bilet fiyatları ve maçların oynanacağı tarihler.

2017 Final Four ne zaman oynanacak |Final Four bilet fiyatları

08 Mayıs 2017 13:46

Avrupa basketbolunun bir numaralı turnuvası olan Final Four için bilet fiyatlarını sorgulayan sporseverler, oynanacak maçları yakından takip etti. 

FİNAL FOUR NE ZAMAN OYNANACAK?

19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Arena'nın ev sahipliği yapacağı 2017 Euroleague Final Four'da sezonun en iyi 4 takımı şampiyon olmak kozlarını paylaşacak.
Sinan Erdem Arena'da 2012 senesinde de Avrupa Ligi Dörtlü Finali oynanmış, mutlu sona ulaşan ekip Yunanistan temsilcisi Olympiakos olmuştu.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Final Four bilet fiyatları hakkında henüz bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Bilet fiyatları, en geç önümüzdeki hafta içerisinde Final Four'u yakından takip eden sporseverlerle paylaşılacaktır.

2017 Euroleague Final Four hakemleri açıklandı

19-21 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi vereceği 2017 Turkish Airlines Euroleague Final Four karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

- Luigi Lamonica (İtalya)
​- Boris Ryzhyk (Ukrayna)
​- Daniel Hierrezuelo (İspanya)
​- Milivoje Jovcic (Sırbistan)
​- Olegs Latisevs (Letonya)
​- Robert Lottermoser (Almanya)
​- Fernando Rocha (Portekiz)
​- Damir Javor (Slovenya)

Açıklanan hakem listesinde yer alan Lamonica, Lottermoser ve Ryzhyk yedinci, Latisevs ise altıncı kez Final Four’da görev yapacak. Hierrezuelo ve Jovcic bu organizasyonda dördüncü, Rocha üçüncü, Javor ise ikinci kez düdük çalacak.

Etiketler: Final Four


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