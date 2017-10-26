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2017 İSG 2. Dönem Sınavı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2.Dönem sınav başvuruları ne zaman başlayacak. Sınav hangi illerde gerçekleştirilecek? Sınav süresi kaç dakika olacak? Sınavın kapsamı nelerden oluşuyor? Hepsi bu haberimizde

2017 İSG 2. Dönem Sınavı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

26 Ekim 2017 08:53

SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2.Dönem Sınavına başvurular 1-9 Kasım 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi uzatılmayacaktır.

SINAV HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır.

Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara’da yapılabilecektir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2017 yılında sınav ücreti 165,00 TL

SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

16 Aralık 2017 saat 10.00

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

75 dakika

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 OCAK 2018

SINAVIN KAPSAMI NASIL?

Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir. 1) İş Yeri Hekimliği Testi 2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi 3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi 4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi 5) Diğer Sağlık Personeli Testi (hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olanlar ve iş yeri hemşireliği belgesine sahip olanlar)

Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara’da yapılabilecektir.

Cem Radış
  

Etiketler: 2017 İSG 2.dönem, İSG başvuru, İSG Sınavı

 

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