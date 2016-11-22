Makyaj Sanatçısı Tamay Esintimur, makyajın kullanılan renkler, yapılan çizgiler ile yüzdeki güzelliği ortaya çıkaran bir dokunuş olduğunu belirterek, her mevsimde belli bir takım tonların ön plana çıktığını ifade etti. 2017 makyaj trendlerini Qnet'e anlatan Esintimur’a göre, 2017 kış makyajına hem doğallık hem de ışıltı damga vuruyor.

“Doğal tonlar ön planda”

Londra, Paris, Milano Moda Haftaları’nın modaya yön verdiği gibi makyaj trendlerinde de ipuçları verdiğini belirten Tamay Esintimur; 2017 kış makyajı trendleri arasında naturel makyajın ön planda olacağını söyledi. Tamay Esintimur, “Naturel makyajın en önemli özelliği yüz hatlarını en doğal şekilde belirginleştirmektir. Porselen gibi duru bir ten, tatlı nude dudaklar, dolgun kirpikler, ışıltılı bazlar ve aydınlatıcılar ile bu kış genç görünümlü fresh makyaj görünümleri öne çıkıyor. Doğallık ve ışıltı bir arada sunuluyor” dedi.

Kalın ve doğal görünümlü kaş modasının bu yıl da sürdüğünü vurgulayan Makyaj Sanatçısı Tamay Esintimur, kaşlardaki boşlukların da far ve kalemlerle giderildiğini ifade etti.

Esintimur’un vurguladığı bir diğer konu da cilt tonunun eşitlenmesi. Bu konuda kapatıcılara mutlaka başvurulması gerekiyor.

“Sezonun olmazsa olmazı pembe ruj”

Renkler ise 2017 yılında şaşırtmaya devam ediyor. Tamay Esintimur, “2017 kış trendinde göz kapaklarınıza ister astar şeklinde ister gölgeli kahve rengi tonları, bakır, mor ve bordo ile güzel çekici kreasyonlar yapabilirsiniz. Ayrıca bu sezon gece makyajlarında metalik renklerle stilinize hava katabilirsiniz. Sezonun en büyük trendlerinden biri de kışın soğuk havasını canlandıracak dikkat çekici parlak pembe rujlar. Mat ya da parlak, mutlaka pembe bir ruju makyaj çantanıza eklemelisiniz. Tabii ki doğal bir görünüm için nude renkler de trendler arasında yer alıyor. Açık tenli kişiler şeftali ve pembe tonlarını, kumral ya da esmer tenli kişiler ise daha sıcak tonlardaki nude rujları tercih etmeli” dedi.

QNET 2017 makyaj trendini yakalamak isteyenlere eşsiz tonların buluştuğu özel bir makyaj koleksiyonu olan “Couleurs by QNET”i sunuyor.

