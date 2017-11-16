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2017 KYK burs sonuçları açıklandı- KYK Sonuç Sorgulama Tıkla Öğren

Üniversite öğrencilerinin başvuru yaptığı KYK burs sonuçları açıklandı. Sonuçları bu haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

2017 KYK burs sonuçları açıklandı- KYK Sonuç Sorgulama Tıkla Öğren

16 Kasım 2017 15:11

Milyonlarca öğrencinin merak içerisinde beklediği 2017 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. KYK bursundan faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri için KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler hepsi bu haberimizde...

2017 KYK burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarasını yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecekler. 

2017-2018 KYK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs sonuçlarını açıklanır açıklanmaz bu haberimizden ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) üzerinden öğrenebileceksiniz. 2017 KYK burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarasını yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecekler.

KYK BURSLARI OCAK 2018'DE ÖDENMEYE BAŞLANACAK

Burs ve kredi kazananlara Ocak 2018'den itibaren ödeme yapılacağı belirtildi.

KYK BURSLARI NASIL KESİLİR?

Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmekte.

Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu yine KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) bursu da kesilmektedir.

2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

En önemlisi KYK bursunda başarı şartı söz konusudur. Bir öğrencinin 4 ve daha fazla başarısız dersi olduğu durumlarda KYK bursu kalan ders sayısı 3’ e düşene kadar kesilmektedir. Yine her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu not ortalamasının altına düşmeniz halinde de bursunuz kesilir. 

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2018 yılı itibariyle KYK bursu 425 TL'den 470 liraya yükseltildi.

Önemli Not: 

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden sadece Önlisans ve Lisans öğrencileri faydalanabiliyor. Yüksek Lisans burs başvurusu için ise yine KYK kapsamında ayrı burs bulunuyor.

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