2017 LYS sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca adayın beklediği o gün geldi ve LYS sonuçları açıklandı. LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Şu an tatilde olup da bu haberi bekleyen öğrencilerin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde.

LYS SONUÇLARI 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM tarafından 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanan 2017 LYS sonuçları yarın açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. LYS puanlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri ise 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. (Rıdvan Turşak - İHA)

Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Ağustos ayında tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

2017 LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca adayın beklediği o gün geldi ve LYS sonuçları açıklandı. Şu an tatilde olup da bu haberi bekleyen öğrencilerin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) sonuçları yarın açıklanacak. 2017 LYS sonuçları açıklandı mı? LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? LYS Sorgulama Ekranı (sonuc.osym.gov.tr)