2017 LYS Tercih Robotu| LYS Tercih robotu nasıl kullanılır, LYS tercih robotu yayınlandı mı

2017 yılında da üniversite sınavı heyecanını yaşamış olan öğrencilerden barajı geçenler şimdi tercih stresi yaşıyor. Peki tercihler nasıl yapılır? Öğrenciler tercihleri nereden yapacaklar?

2017 LYS sonuçları açıklandı ve ardından öğrenciler için tercih heyecanı başladı. Tatilde olmasına rağmen bu stresi yaşayan öğrenciler için tercihlerle ilgili ayrıntılar haberimizde...

Milyonlarca öğrenci LYS puanlarını aldıktan sonra akıllarındaki sorular çoğaldı. Puanlarının hangi üniversitelere yettiğini, hangi bölümlerden tercih yapması gerektiği konusunda kafası karışık öğrenciler için bu tercih süreci daha stresli geçiyor. Öğrenciler, hedefledikleri ve hayal ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilecek mi? Tercihlerini ÖSYM'nin resmi sitesinden yapacak olan öğrencilerin kafasında soru işaretleri var.

Sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler tercihleri nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Her sene olduğu gibi YÖK Atlas (http://yokatlas.yok.gov.tr) tercih robotunu üniversite adaylarının erişimine açtı. Üniversite tercihlerinin en doğru şekilde yapılabilmesi için ÖSYM'nin YÖK Atlas'a erişim sağlamasının ardından öğrenciler tercih robotunun nasıl kullanıldığını merak ediyor.



18 Temmuz'da başlayan bu yıl ki tercih süreci 26 Temmuz'da son bulacak. Öğrenciler bu aralıkta üniversiteleri araştırırken tercihlerin nasıl yapılacağını da öğrenmeye çalışıyor.

Vera Cengiz

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