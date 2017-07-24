Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • 2017 LYS Tercih Robotu| LYS Tercih robotu nasıl kullanılır, LYS tercih robotu yayınlandı mı

2017 LYS Tercih Robotu| LYS Tercih robotu nasıl kullanılır, LYS tercih robotu yayınlandı mı

Geçtiğimiz hafta LYS sonucunun açıklanmasıyla öğrencilerde tercih stresi başladı. Peki ya tercihler ne zaman bitiyor, tercih robotu nasıl kullanılır, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte öğrencilerin sorularına yanıtlar...

2017 LYS Tercih Robotu| LYS Tercih robotu nasıl kullanılır, LYS tercih robotu yayınlandı mı

24 Temmuz 2017 16:36

2017 yılında da üniversite sınavı heyecanını yaşamış olan öğrencilerden barajı geçenler şimdi tercih stresi yaşıyor. Peki tercihler nasıl yapılır? Öğrenciler tercihleri nereden yapacaklar?

2017 LYS sonuçları açıklandı ve ardından öğrenciler için tercih heyecanı başladı. Tatilde olmasına rağmen bu stresi yaşayan öğrenciler için tercihlerle ilgili ayrıntılar haberimizde...

Milyonlarca öğrenci LYS puanlarını aldıktan sonra akıllarındaki sorular çoğaldı. Puanlarının hangi üniversitelere yettiğini, hangi bölümlerden tercih yapması gerektiği konusunda kafası karışık öğrenciler için bu tercih süreci daha stresli geçiyor. Öğrenciler, hedefledikleri ve hayal ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilecek mi? Tercihlerini ÖSYM'nin resmi sitesinden yapacak olan öğrencilerin kafasında soru işaretleri var.

Sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler tercihleri nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Her sene olduğu gibi YÖK Atlas (http://yokatlas.yok.gov.tr) tercih robotunu üniversite adaylarının erişimine açtı. Üniversite tercihlerinin en doğru şekilde yapılabilmesi için ÖSYM'nin YÖK Atlas'a erişim sağlamasının ardından öğrenciler tercih robotunun nasıl kullanıldığını merak ediyor.


18 Temmuz'da başlayan bu yıl ki tercih süreci 26 Temmuz'da son bulacak. Öğrenciler bu aralıkta üniversiteleri araştırırken tercihlerin nasıl yapılacağını da öğrenmeye çalışıyor.

Vera Cengiz

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
 

Etiketler: LYS sonuç, lys tercih, tercih motoru, TERCİH ROBOTU, üniversite, üniversite tercihi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!