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2017 LYS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? | ÖSYM giriş sorgulama

2017 LYS tercih sonuçlarının açıklamasına az bir süre kaldı. LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LYS sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtını buldu. ÖSYM yaptığı resmi açıklama ile LYS tercih sonuçlarının 8 Ağustos Salı günü duyuralacağını açıkladı.

2017 LYS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? | ÖSYM giriş sorgulama

07 Ağustos 2017 15:00

10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçları ise yarın ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ancak LYS sonuçlarının henüz saat kaçta yayınlanacağı belli değil.

Öte yandan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları ise 11 Ağustos Cuma günü duyurulacak. Adaylar, yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecek. TEOG yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından öğrenciler, 14-24 Temmuz'da okul tercihinde bulunmuştu. 

ÖSYM sonuç sayfasını görmek için tıklayınız

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Kayıtlarda iki tarih geçerli: İnternet üzerinden ve üniversite tarafından yapılacak. İnternet üzerinden başvuruları 11-16 Ağustos tarihleri arasından e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversiteler üzerinden kayıtlar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

LYS sınavına girenlerin kişi sayısı 1.506.504 olarak belirlendi. Başvuran, sınava giren, sınavı geçersiz olan, sınavı geçerli olanların sayıları aşağıda yer almaktadır.

LYS nedir?

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 yılından itibaren uygulamaya başlanan test türü bir sınavdır. Her yıl haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen sınav, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan ilköğretim, lise ve üniversite binalarında uygulanır.

Sınav Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Gürcistan veya Kazakistan`da üniversiteye girmek isteyen sadece YGS`yi geçmiş olan adayların girdiği bir sınavdır. 

Etiketler: 2017 LYS, 2017 LYS tercih sonuçları, LYS, ÖSYM, ÖSYM giriş sorgulama


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