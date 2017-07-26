2017 LYS tercihleri son gün son saat ne zaman| Üniversite LYS tercih ne zaman bitiyor, LYS tercih son gün bugün mü?

2017 LYS tercihleri ne zaman bitiyor. Milyonlarca adayın beklediği o gün geldi ve LYS sonuçları açıklandı. Peki şimdi adayların tercih zamanı ne zaman olacak, hangi tarihler arasında LYS tercihleri yapılacak.

2017 LYS tercihleri günün en çok arananlar listesine girdi. Üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2017 LYS tercihleri ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? 2017 üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte LYS tercihleri ve tüm merak edilenleri...

ÖSYM tarafından 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanan 2017 LYS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresinden öğrendiler. Şimdi ise tercih zamanı geldi çattı.

LYS sonuçları resmen belli oldu. Öğrenciler şimdi tercih yapmak için hazırlanıyor. LYS tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arayan öğrenciler, hayallerindeki üniversitelere girmek istiyor. Peki LYS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LYS ile ilgili tüm gelişmeler...

LYS 2017 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LYS puanlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri ise 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler 26 Temmuz 2017 saat 23:59'a kadar yapılabilecek ve ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bu süre uzatılmayacak.(Rıdvan Turşak - İHA)

Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Ağustos ayında tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

LYS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

OKUL PUANI NASIL HESAPLANACAK?

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Beş oturumdan oluşan Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) son oturumu olan edebiyat-coğrafya sınavı 18 Haziran Pazar günü gerçekleşmişti. Tüm oturumların soru kitapçığı ve cevap anahtarı osym.gov.tr üzerinden yayımlandı Tahmini netlerini hesaplayan adaylar, net puanları için LYS sonuçlarına odaklanmıştı. Adaylar, puanları ve sıralamaları doğrultusunda üniversite tercihlerini yapabilecek.ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na, 26 Temmuz’a kadar ÖSYM’nin “http://www.osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.;Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında İnternet'ten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2016-ÖSYS merkezî yerleştirmede yükseköğretim programları arasından tercih yapma hakkı olan adaylar:

a) 2016-YGS'ye girip 150 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayanlar,

b) 2016-YGS'ye girip 150 veya daha fazla puan alanlardan aynı zamanda sınavsız geçiş hakkına da sahip olanlar,

c) Sadece sınavsız geçiş hakkı bulunanlar.

LYS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar ön lisans programlarını, 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

Adaylar tercihlerini yazmaları için bu kılavuzdaki boş tercih Listesinden yararlanabilirler.

Üzerinde çalışma yapılan liste ÖSYM’ye kesinlikle posta ile gönderilmemeli veya elden teslim etmek için girişimde bulunulmamalıdır. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Adaylar, tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.)

LYS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercihte bulunacak olan üniversite adaylarının bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlardan biri ÖSYM'nin geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe soktuğu tercih barajı. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik vb. bölümleri tercih edecek öğrencilerin başarı sıralamasında belirli bir alt sınıra ulaşmış olmaları gerekiyor.

Bazı bölümler için tercih alt sınırı şu şekilde olacak;

-Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde,

En düşük 150.000

-Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil)

En düşük 240.000

-Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde,

En düşük 200.000

-Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde,

En düşük 40.000

-Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde

(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

En düşük 240.000