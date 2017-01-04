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2017 Merkel için zor bir yıl olacak

Almanya'da Şubat ayında cumhurbaşkanlığı, Mart ve Mayıs aylarında üç eyalette mahalli ve Eylül ayında ise genel seçimler yapılacak. Kamuoyu araştırmaları 2017'nin Başbakan Merkel için zor bir yıl olarak geçeceğini ortaya koyarken, aşırı sağcıların federal meclise girmesi bekleniyor.

2017 Merkel için zor bir yıl olacak

04 Ocak 2017 16:32

Almanya 2017 yılını seçimlerle geçirecek. 12 Şubat’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olan Almanya’da 26 Mart’ta Saar, 7 Mayıs’ta Schleswig-Holstein ve 14 Mayıs’ta Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde mahalli seçimler yapılacak. Yıl içinde yapılacak seçimlerde Avusturya, Fransa, İtalya, Hollanda'nın ardından Almanya'da da ırkçı popülist partilerin meclise girmeleri bekleniyor. Eyalet seçimlerinde alınacak sonuçlar, Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri açısından önem taşıyor.
Avrupa'da aşırı sağcı popülist partilerin oylarında artış yaşanması, Almanya'nın da korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle Almanya İçin Alternatif (AfD), 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen mahalli seçimlerde 9 eyalette elde ettiği başarıyla eyalet parlamentosuna girmeyi başardı. Avrupa Birliği, yabancı ve mülteci karşıtlığı, siyasal ve radikal İslam'a karşı olduklarını açıkça ifade ederek büyük taraftar ve oy potansiyeli yakalayan AfD, Başbakan Merkel’in en büyük rakibi olacak. AfD'nin eyalet parlamentolarından sonra federal parlamentoya da gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

2013 yılında yapılan genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 41.5 oranında oy alarak hükümeti kurarken, son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre partinin oy oranının yüzde 35 civarında olduğu açıklandı. Yine 2013 yılında 4.7 oranında oy alarak federal meclise giremeyen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif’nin (AfD) 2017'nin Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde yüzde 10.8'lere varan oranlarda oy alması bekleniyor. AfD’nin alacağı bu oy oranıyla parti sıralamasında üçüncü sıraya çıkması bekleniyor.

Genel seçimlerde Hıristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı, halen bu görevi yürüten Angela Merkel olacak. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin lideri Merkel, seçilmesi halinde dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacak. Kamuoyu yoklamalarına göre Hıristiyan Birlik partilerinin seçimlerden zaferle çıkacağı tahmin edilse bile Başbakan Merkel için seçim yarışı zor geçecek. Özellikle mülteci politikaları, Avrupa Birliğinin geleceği endişesi, iç güvenlik sorunları ve terör tehditleri Merkel'i en çok zorlayan konuların başında geliyor.

Steinmeier cumhurbaşkanı gibi
Almanya’da 12 Şubat’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı olan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in cumhurbaşkanı seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dışişleri Bakanı Steinmeier'in yerine ise eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un adı geçiyor. Schulz'un aynı zamanda Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı olması da kulislerde konuşulmaya devam ediliyor.

Mehmet Koca 

 


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