Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için biletler geçtiğimiz günlerde satışa sunulurken, yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon TL, ikinci büyük ikramiyesi ise 10 milyon TL olarak açıklandı. 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiyenin verileceği yılbaşı gecesinde zengin olmak isteyen vatandaşlar ise biletlerin satışa sunulduğu ilk günden itibaren bayilere akın etti. Malatya’da seyyar bayilerden yılbaşı özel çekilişi için bilet alan bazı vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması durumunda parayı hayır işlerinde kullanacağını söylerken, bazıları da çıkan parayla kendilerine yeni bir ev ve araba alacağını ifade etti.

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni eden vatandaşlar, büyük ikramiyeyi tutturacak kişinin parayı güzel şeylerde kullanmasını diledi. Vatandaşların ilgisinden gayet memnun olan seyyar bilet satıcıları ise bilet fiyatları hakkında bilgi vererek tam biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan satıldığını söyledi.

Yılbaşı özel çekilişinde vatandaşlara bol şans dileyen bilet satıcıları yeni yılında barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Barış Türel