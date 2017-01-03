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2017 ÖSYS'de önemli değişiklikler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde (ÖSYS) değişik yapıldığı bildirildi.

2017 ÖSYSde önemli değişiklikler

03 Ocak 2017 18:55

ÖSYM'den 2017 ÖSYS değişikliklerine ilişkin yapılan açıklamada, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir. Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı soru örnekleri ekte kamuoyuna duyurulacaktır. LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacak. Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin oldu. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır. Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır" denildi.

Pelin Üzek

Etiketler: 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi, değişik yapıldı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ÖSYM, ösys


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