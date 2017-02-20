2017 PÖH sözlü mülakat tarihi açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde. 10 bin Polis Özel Harekatçı (PÖH) alınacak. Polis Akademisi’ne başvuran polis adayları sağlık kontrolleri ve fiziki mülakatların ardından 2017 PÖH sözlü mülakat tarihi belli mi sorusunun cevabını arıyor. Ancak PÖH sözlü mülakat tarihleri henüz açıklanmadı. PÖH sözlü mülakat tarihleri açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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PÖH SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ NE ZAMAN?

2017 PÖH sözlü mülakat tarihi ne zaman sorusunun cevabı haberimizde. 10 bin Polis Özel Harekatçı alınacak duyurusunun ardından adaylar Polis Akademisi’ne başvurdu ve çeşitli aşamalardan geçti. PÖH adayları sözlü mülakat tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. PÖH sözlü mülakat tarihleri açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Mülakatlara çağrılan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde Mülakat Sınavına gireceklerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek.

POLİS ÖZEL HAREKAT ŞARTLARI NELER?

Polis Özel Harekat alımı şartları 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlendi. T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname'ye göre; özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunu, askerlik hizmetini tamamlamış, 28 yaşından gün almamış, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarında başarılı olan adaylar polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek. Alımlarda KPSS şartı ise aranmayacak.