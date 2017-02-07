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2017 Seviye Tespit Sınavı başvuruları uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Seviye Tespit Sınavı başvurularının başvuru yapamayan adaylardan dolayı uzatıldığını belirterek, sınava 6-13 Şubat 2017 tarihleri arasında da başvuru yapılabileceğini bildirdi.

2017 Seviye Tespit Sınavı başvuruları uzatıldı

07 Şubat 2017 17:40

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kurulumuzca Gazi Üniversitesine yaptırılan Seviye Tespit Sınavları İlkbahar dönemi başvurularının 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilmiştir. Başvuru yapamayan adaylardan dolayı başvuru tarihleri uzatılmış olup sınava 6 Şubat 2017-13 Şubat 2017 tarihleri arasında da https://basvuru.gazi.edu.tr adresinden başvuru yapılabilecektir. Ayrıca; 6 Şubat 2017 - 13 Şubat 2017 tarihleri arasında sınav ücreti ödemesi yapılacak olup söz konusu tarihler arasında sınav ücreti ödemesi yapmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sınav ücret ödemesi kredi kartı veya banka kartı üzerinden yapılabilecektir" denildi. 

Etiketler: 2017 Seviye Tespit Sınavı


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