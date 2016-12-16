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2017 Seviye Tespit Sınavları ile ilgili değişikliğe gidiliyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Genel Kurulunun 15 Aralık 2016 tarihli toplantısında, 2017 Seviye Tespit Sınavları ile ilgili köklü değişikliğe gidildiğini bildirdi.

2017 Seviye Tespit Sınavları ile ilgili değişikliğe gidiliyor

16 Aralık 2016 18:23

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulunun 15 Aralık 2016 tarihli toplantısında, 2017 Seviye Tespit Sınavları ile ilgili köklü değişikliğe gidildiği belirtilerek, yapılan değişiklikler ve alınan kararlarla ilgili, "Seviye Tespit Sınavları [Mühendislik, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, Veteriner, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi ve diğer alanlarda (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik hariç)] Gazi Üniversitesince yılda iki kez yapılmasına, Seviye Tespit Sınavı'nın 1. ve 2. aşaması birleştirilerek tek oturumda yapılmasına, (bu karar tarihinden önce haklarında 1. ve 2. aşama kararı çıkan adaylar ile 2 aşamaya girme kararı çıkan adayları kapsamaktadır (1. aşamada başarılı olan adaylar dâhil), Yükseköğretim Kurulunun yapacağı, Gazi Üniversitesince yapılacak sınavların değerlendirme işlemlerinde adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle testten aldığı ham puanlar bulunacaktır. Sınavdan sonra yapılan değerlendirme ve analizlerde veya itiraz sonucu incelenen bir alan testin de hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili soru iptal edilerek kalan soru sayısı üzerinden değerlendirme yapılmasına, Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olabilmek için alınması gereken asgari başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanında yapılan sınavlardaki uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir" denildi.
Değişikliklerle ilgili 2017 STS Kılavuzu YÖK’ün internet sitesinde yayınlandı.


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