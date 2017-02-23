Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 34’üncüsü yapılan Salon Avrupa Atletizm Şampiyonasına Türkiye Milli Takımı 6 kadın, 9 erkek sporcuyla katılacak. 15 ayrı kategoride yapılacak olan 2017 Salon Avrupa Atletizm Şampiyonası 3-5 Mart tarihleri arasından Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’ta gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya 15 sporcuyla katılacak olan milli takımımın kadrosu şu şekilde:

Kadınlar:

“Meryem Akdağ 1500m ve 3000m, Yasemin Can 1500m ve 3000m, Özlem Kaya 1500m ve 3000m,

Tuğba Güvenç 1500m ve 3000m, Emine Hatun Tuna 3000m, Emel Dereli Gülle Atma.”

Erkekler:

“Yavuz Can 400m ve 4x400m, Batuhan Altıntaş 400m ve 4x400m, Ramazan Özdemir 1500m ve 3000m, Ali Kaya 3000m, Aras Kaya 3000m, Akın Özyürek 4x400m, Mahsum Korkmaz 4x400m, Mehmet Güzel 4x400m, Enis Ünsan 4x400m.”

Uğur Kan Yüksek