2017 ticari havacılık tarihinin en güvenli yılı oldu

2007’de 31 kazada 773 kişi yaşamını yitirirken, bu rakam geçtiğimiz yıl 14 kazada 59 olarak belirlendi. 2017 yılı dünya havacılık tarihinde en az uçak kazasının yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti. Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, havayolları ve havacılık güvenliği üzerine medya araştırması gerçekleştirdi. Yapılan medya incelemesinde havayollarıyla ilgili, geçtiğimiz yıl 14 bin 168 haber çıkışı tespit edilirken, PRNet ve Ajans Press’in Aviation Safety Network’den (Havacılık Güvenlik Ağı) derlediği bilgilere göre, 2017 yılının ticari havacılık açısından şu ana kadar ki en güvenli yıl olduğu belirlendi. İş jetleri ve genel havacılık uçuşlarının kapsam dışı kaldığı araştırmada, 2005 yılında gerçekleşen 1015 ölümlü kazanın, 2016 yılında 17 ticari kazada 258 kişiye, 2017 yılında ise 14 ticari kazada 59 kişiye düştüğü belirtildi.

2016 yılında Kolombiya'nın Medellin şehri yakınlarında, 224 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, dünya havacılık sektöründeki son ölümcül yolcu uçağı kazası olarak belirlendi. Ondan önceki yıl ise 31 Ekim 2015 yılında Mısır'ın Kuzey Sina Yarımadası yakınlarına düşen ve 224 kişinin ölümüne neden olan kaza son sivil uçak kazası olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında ise Bişkek yakınlarında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Türkiye adına yaşanan tek kaza olarak akıllarda kaldı. Bir diğer büyük kaza, yılın son gününde meydana gelen ve Kosta Rika'da özel yolcu uçağının düşmesi sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaza olarak kaydedildi.

Bu kaza rapora dahil edilmezken, bunun dışında askeri uçak ve helikopter dahil olmak üzere küçük uçakların kazaları da rapor incelemesinde yer almadı. Öte yandan son 20 yılın raporlarına bakıldığında, uçuş sayılarının artmasına rağmen uçak kazalarının düzenli bir şekilde azaldığı belirtildi.