2017 yılı trafik cezaları haberimizde. 2017 yılı trafik cezaları ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. 2017 yılı trafik cezaları belli oldu. Sizler için 2017 trafik cezalarını derledik. Sahte plaka cezası, ehliyetsiz araç kullanma, engelli yerine park etme, taşıma sınırı üstünde yolcu alma, alkollü araç kullanma, muayene süresinin geçmesinin cezası ne kadar? Hangi trafik kuralı ihlali ne kadar para cezasına çarptırılacak? Trafik cezaları bir önceki yıla göre 2017 yılında yüzde 3,83 zamlandı. Verilen trafik cezaları 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanacak. Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası bin 763 lira olacak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 206 lira ceza kesilecek. Trafik işaretçilerine uymayanlar 206, trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 95 lira ile cezalandırılacak. Dönüş kurallarına uymayan sürücülere 95 lira, yasak alanda sollama yapanlara 206, önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücülere 95 lira ceza kesilecek.

EMNİYET KEMERİ KULLANMAYANLARA NE KADAR CEZA VERİLECEK?

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 95'er lira ceza verilecek. Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız şekilde sürene, aracından bir şey atana ya da dökene, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanana 95 lira para cezası uygulanacak.

RUHSATSIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 427 lira ceza verilecek. Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkaranlar, 2017'de 876 lira ceza ödeyecek. Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 92 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar bin 763 lira ceza ödeyecek.

Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara 427 lira para cezası kesilecek.

SAHTE PLAKANIN CEZASI NE KADAR?

Aracına sahte plaka takan kişilere verilen 5 bin liralık para cezası, 5 bin 191 liraya yükselecek. Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkaranlar, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullananlar, 206 lira para cezasına çarptırılacak.

Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde taksimetre bulundurmayanlar ile bunları kullanmayanlara 427 lira para cezası verilecek. Bu cihazları bozuk imal edenlere, bozulmasına neden olanlara ve bozuk durumdaki cihazları araçlarında kullananlara 6 bin 660 lira para cezası uygulanacak.

ARAÇLARININ MUAYENE SÜRECİNİ GEÇİRENLERE NE KADAR CEZA VERİLECEK?

Araçlarının muayene süresini geçirenlere 95 lira ceza verilecek. Yılbaşından itibaren muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 6 bin 989, ikincisinde 11 bin 658 ve üçüncüsünde 23 bin 318 lira para cezası ödeyecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü kullanan sürücülere ilkinde 876 lira, ikincisinde bin 98 lira, üçüncüsü ve daha fazlasında bin 763 lira para cezası uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 4 bin 514 lira ceza verilecek. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddeden sürücülere 2 bin 507 lira para cezası kesilecek.

ENGELLİ PARK YERİNE ARAÇ PARK ETMENİN CEZASI NE KADAR?

Engelli park yerlerine aracını park edenlere 109 lira ceza uygulanacak. Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 427 lira para cezası uygulanacak.

