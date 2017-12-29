2017, Türk sporunun yılı oldu

Türk sporunun tarihi başarılarından biri Turkcell’in Atletizm Federasyonu ile yaptığı işbirliği sayesinde geldi. Ramil Guliyev, Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede Dünya şampiyonu olarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Aynı şampiyonada 400 metre engellide yarışan Yasmani Copello, gümüş madalya kazanarak bir parlak zaferin altına daha imzasını attı.

Ampute Milli Takımı tarih yazdı

Türkiye’nin büyük bir coşku ile kutladığı bir diğer Avrupa şampiyonluğu ise Ampute Milli Takımı’nda geldi. Türkiye Ampute Futbol Takımı, Türkiye’de düzenlenen EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda, finalde İngiltere’yi yenerek ülkemize tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdı.

Mizgin Dünya, Ümit Avrupa şampiyonu

Türk sporunun bir diğer Dünya şampiyonluğu ise Mizgin Ay’dan geldi. Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin, kızlar 100 metrede altın madalya kazanarak bu kategoride kürsünün ilk basamağına çıkan ilk atlet oldu. Mizgin Ay, aynı şampiyonada 200 metrede de bronz madalyanın sahibi oldu.

İsrail’in Netanya kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası’nda Ümit Can Güreş, 50 metre kelebekte Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Turkcell Gelibolu Maratonu’nda barışa koştular

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye’nin ‘barış’ temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu yerli ve yabancı binlerce sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla koşuldu. Geçtiğimiz yıl oluşturulan Turkcell Barış Ormanı’na bu yıl 10 bin fidan daha dikilerek ‘barış’ daha da büyütüldü.

Aydan Karakulak tarihe geçti

Belgrad’ta düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 3000 metrede mücadele eden Yasemin Can, 8.43.46’lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve Avrupa ikinciliğini kazanmayı başardı.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Aydan’ın yanı sıra hem sürat pateni erkekler 1000 metrede Hazar Karagöl hem de curling kadınlarda da Türkiye Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.