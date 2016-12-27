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2017 yılı Arabuluculuk asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de

2017 yılında arabuluculuk faaliyetlerinde uygulanacak asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

2017 yılı Arabuluculuk asgari ücret tarifesi Resmi Gazetede

27 Aralık 2016 11:11

1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan 2017 arabuluculuk asgari ücreti tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan tebliğde "Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Arabulucu, arabuluculuk süreci başlamadan önce yapmış olduğu masrafları arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan isteyebilir. Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür" ifadeleri yer aldı.

Buna göre, 1 Ocak itibariyle arabuluculuk faaliyetlerinde ücretler, Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda, taraf başına bir saati (ilk üç saate kadar) 120 TL, takip eden her saat için 90 TL, uyuşmazlığın üç veya daha fazla tarafı bulunuyorsa bir saati (ilk üç saate kadar) 90 TL, takip eden her saat için 180 TL olarak belirlendi.
Ticari uyuşmazlıklarda, taraf başına bir saati (ilk üç saate kadar) 240 TL, takip eden her saat için 180 TL alınacak. Ücretler, işçi-İşveren uyuşmazlıklarında taraf başına bir saati (ilk üç saate kadar) 120 TL, takip eden her saat için 90 TL oldu.

Arabuluculuk faaliyetlerinde diğer tür uyuşmazlıklar ise taraf başına ilk üç saate kadar saati 110 TL, takip eden her saat için 75 TL ücret tarifesi uygulanacak. 


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