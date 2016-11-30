Türk mobilya sektörünün Avrupa ve Körfez ülkelerindeki gelişimine değinen MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, “ 2016 yılı beklediğimizin ötesinde gelişmelere sahne oldu. Gerek yurt içindeki sıkıntılar, gerekse Avrupa’daki ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda biz mobilya sektörü temsilcileri çalışmalarımızda gösterdiğimiz başarı ile 2016 yılını güzel bir büyüme ile kapatırken, 2017 yılı içinde büyüme oranlarından ise umutluyuz.” dedi.

Özçelik 2016 yılı ile ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü, “2016 yılında ülkemiz pek çok talihsiz olay yaşadı. Bu hem mobilya sektörü adına hem de diğer sektörler adına pek çok sirkülasyonu beraberinde getirdi. Sağlanan istikrar ile bizler de sektör temsilcileri olarak çalışmalarımıza ivedilik kazandırdık. Mobilya sektörünü hareketlendirmeye ve sektör sorunlarımızı çözmeye yönelik yaptırımlarımızın dönüşleri sevindirici oldu. İnanıyorum ki 2017 yılında çalışmalarımızı daha da ileri noktaya taşıyacağız. Küresel gelişme ve ekonomideki gelişmelere paralel olarak 2017 yılındaki büyüme oranı yüzde 8- 10 olarak planlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarla ihracat rakamlarımızı da bu seneye oranla yüzde 15 artırmayı hedeflemekteyiz.”

Mobilyanın ekonomik kalkınmada önemli paya sahip olduğunu dile getiren Özçelik, “Daha önceki yıllarda karşılaştığımız ithal mobilya tehlikesi için aldığımız tedbirler ve destekler bugün bu büyümenin de temellerini oluşturdu. Bizlerin Türk mobilya zanaatkârları olarak yaptırımlarımızı her dönemde sürdürmeye, sektörün büyümesi için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu belirtmeye ihtiyacımız var. Mobilya demek sadece üretim yapıp satmak anlamına gelmemektedir. Temsil ettiğiniz sektörün ihtiyaçları noktasında da birleştirici ve yapıcı rol oynamak da gerekir. Modoko olarak temsil ettiğimiz bu sektörde hep daha iyi hizmet anlayışını benimsedik. Ve çalışmalarımızı da yurt dışına gururla tanıttık. Bugün geldiğimiz nokta bunun göstergesidir.” dedi.

‘’Mobilya, ekonomik dinamizmi hep devam eden bir sektördür’’

2016 yılının sıkıntılı görüntüsüne nazaran mobilya sektörünün sıkı çalışmasının sonuçlarını verdiğine değinen Özçelik, “Mobilya, ekonomik dinamizmi hep devam eden bir sektördür. Önümüzde İMOB gibi önemli fuar bulunuyor. Bunlar MODOKO olarak temsil ettiğimiz mobilya sektörü adına bizlerin de katılım sağladığı ehemmiyet arz eden fuarlardır. Bu fuarlarda yerli ve özellikle yabancı sektör temsilcileri mobilya sektörünün çalışmalarının geldiği noktayı görebilmektedir. Bu sebeple sektörü temsil eden her firmanın burada ürün gamını gururla sergilemesini ve Türk mobilya sektörünün önümüzdeki yıl da neler yapabileceğini göstermesini istemekteyiz. ”diyerek mobilya sektörünün 2017 yılında fuarlardan beklentisinin yüksek olduğuna da değindi.

