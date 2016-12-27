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2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?

2017 yılında araç sahiplerinden alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açıklandı.

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar?

27 Aralık 2016 09:45

2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1-3 yaş arası 1,301 cm3 - 1,600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 35 lira; 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 827 lira MTV alınacak.

4-6 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 428 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2 bin 217 lira MTV alınacak. 7-11 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 303 lira vergi alınacak. Yeni MTV'ye göre en yüksek vergi 23 bin 586 bin lira ile 4001 ve üzeri cm3 motor hacmine sahip araçlardan alınacak. 1,300 cm3 ve daha aşağısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak 68 liralık vergi listenin en düşük vergisi oldu.

1-6 yaş arası minibüslerden 776 lira, 7-15 yaş arası olanlardan 513 lira vergi alınacak. Yeni yılda 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden bin 35 lira, 1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan bin 565 lira vergi alınacak.

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