Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu 2017 yılında daha fazla tatil yapmanın yollarını anlattı. Hacıbayramoğlu'na göre resmi tatillerin çoğunun hafta sonuna denk geldiği 2017’de çalışanlar bazı birleştirmelerle daha uzun tatil yapabilirler. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün, Kurban Bayramı tatilinin de 10 güne çıkarılabileceğini belirten Hacıbayramoğlu, “Bu sene resmi tatillerin bir çoğu hafta sonuna denk geldiği için çalışanların geçtiğimiz senelerin aksine fazla tatil yapma seçeneği bulunmuyor. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı birleştirip 2,5 gün izin alarak 10 gün tatil yapmak da mümkün” dedi.

“Bayram tatilleri birleştirilebilir”

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın bir sonraki haftayla birleştirilebileceğine dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “Ramazan Bayramı tatili 24 Haziran Cumartesi arife günüyle başlıyor. 27 Haziran Salı günü ise sona eriyor. İsteyenler 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe ve 30 Haziran Cuma tarihlerini birleştirerek 3 gün izin alıp 9 günlük tatile çıkabilir. Kurban Bayramı tatili ise 30 Ağustos tatiliyle birleştirilebilir. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 1 Eylül Cuma günü başlıyor ve 5 Eylül Salı gününe kadar sürüyor. 31 Ağustos Perşembe günü ise yarım gün arife tatili var. Dolayısıyla 2,5 gün izin alarak 10 günlük tatile çıkılabilir’’ şeklinde konuştu.

2017 yılında resmi tatillerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Pazartesi gününe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Cuma gününe ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ise Çarşamba gününe denk geldiğini dile getiren Hacıbayramoğlu, “Bu üç tatil için de seyahat planlaması yapılabilir. Diğer resmi tatiller ise hafta sonuna denk geliyor” diye konuştu.