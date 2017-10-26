2017 yılında kaçak avcılara göz açtırılmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü 2017 yılında sorumluluk sahaları olan Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde av koruma-kontrol çalışmalarınıı 7 gün 24 saat esaslı olarak yürüterek kaçak avcılara göz açtırmadı. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında av koruma-kontrol memurlarının yaptığı denetim ve kontroller neticesinde, 327 kişiye 229 bin 75 TL idari para cezası ile 123 bin TL tazminat olmak üzere toplam 35 bin 275 TL tutarında para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde 62 adet av tüfeği ile kullanılması yasak olan 9 adet ses cihazı, 10 adet akü, 10 adet kafa lambası ile 2 adet kuş yakalama kafesine de el konuldu.

Vurulması, yakalanması ve satışı yasak olan 295 adet yaban hayvanına el konuldu. El konulan yaban hayvanlarından yaralı ve bakıma muhtaç olanların tedavileri Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki veterinerlerce bakımları yapıldıktan sonra tekrar tabiata salındı.

Samet Doğru

