2017 yılında sigorta satışları yüzde 282 arttı

Online sigorta satış platformu Koalay.com, 2017 yılı boyunca Türkiye genelindeki kullanıcılarından elde ettiği veriler doğrultusunda trafik, kasko ve DASK sigortasına dair değişen eğilimleri açıkladı. Şirket, 2017 verilerine göre, bir önceki yıla kıyasla kasko, trafik ve DASK sigortalarının toplam satışından yüzde 282 oranında artış yaşadı. 2016 yıl sonundan başlayarak sigorta satışlarındaki en fazla yükseliş yüzde 183'lük oranla trafik sigortası satışlarında olurken, bunu yüzde 175,7'lik artışla DASK sigortası izledi. Kasko satışlarında ise yüzde 146'lık bir artış gerçekleşti.

Trafik ve kasko sigortasında online satış revaçta

Teklif oluşturmadan satın alma aşamasına kadar tam ve gerçek zamanlı online sigorta satış platformu olarak hizmet veren Koalay.com verilerine göre; 2017 yılında trafik sigortası satışlarının yüzde 41'i, kasko satışlarının ise yüzde 32'si online olarak gerçekleşti. 2016 yılında bu rakamlar; kasko satışları için yüzde 6,3, trafik sigortası satışları içinse yüzde 13 olarak gerçekleşirken, 2017'de online sigorta satışlarında ciddi bir artış yaşandığı gözlemleniyor. Bu kapsamda Kasko kategorisinde gerçekleşen online satışların sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 1150 arttı.

En yüksek DASK talebi Balıkesir'den

Kullanıcıların 2016'da en fazla DASK sigortası talebinde bulunduğu il Konya iken, 2017'de ise en fazla talep Balıkesir'den geldi. 2016 yılında trafik sigortası ve kasko talebi en fazla Ankara'dan gelirken, 2017'de en fazla talepte bulunan il İstanbul oldu.

En fazla sigorta satın alanların yaş aralığı: 25-34

Kullanıcıların 5 adımda farklı şirketlerden trafik sigortası ve asko teklifi alarak sigorta satın almasını sağlayan şirket, 2017 satış verilerine göre, sigorta satın alan kullanıcıların ortalama yaş aralığı 18 ile 65 arasında değişiyor. En fazla sigorta satın alımı yapanların ise 25-34 yaş aralığında olduğu dikkat çekiyor. Kullanıcıların sektörel dağılımlarına dair elde edilen verilerde ise sigorta satın alanların yüzde 3,58'ini otomotiv, yüzde 3,33'ünü eğitim ve yüzde 3,21'ini ise finans sektöründe yer alanlar oluşturuyor.