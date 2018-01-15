2017 yılında tapu işlemleri arttı

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu dairelerinde yapılan satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artış yaşandığını belirtti. Özelmacıklı, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılı tapu istatistikleri yayınlandı. Buna göre Türkiye genelinde 2017 yılında toplam 2 milyon 557 bin 543 satış işlemi gerçekleşti ve bu işlemlerden 10 milyar 210 milyon 17 bin liralık tapu harcı tahsil edildi” dedi.

Özelmacıklı, tapu dairelerinde yapılan satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artış yaşandığını belirterek, “2017 yılında tapu dairelerinde yapılan satış işlemlerin toplam değeri ise 309 milyar 306 milyon 702 bin lira. Ayrıca 2017 yılında toplamda 11 bin 349 bağış, 27 bin 196 taksim, 394 bin 714 intikal, 5 bin 17 adet ölünceye kadar bakma akdi gerçekleşti” diye konuştu.

İşlem sayısı ve harçlarda İstanbul ilk sırada

2017 yılında yapılan satış işlemlerinde en çok harç miktarının İstanbul’da tahsil edildiğini belirten Özelmacıklı “İstanbul’da 2017 yılında yaklaşık 97 milyar 885 milyon lira değerinde taşınmaz, 341 bin satış işleminde el değiştirdi. Toplamda da 3 milyar 102 milyon 567 bin lira harç tahsili yapıldı. Ankara’da bu rakam 212 bin 759 satış işlemde 1 milyar 100 milyon, İzmir’de 133 bin 936 işlemde 664 milyon 765 bin lira olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Özelmacıklı “İşlem sıralamasında 3 büyükşehirden sonra ise Bursa’da 105 bin 139 satış işleminden 439 milyon 431 bin, Konya’da 93 bin 87 satıştan 245 milyon 164 bin, Antalya’da 90 bin 338 satıştan 340 bin 236 lira harç tahsili yapıldı” ifadelerini kullandı.

En az işlem Hakkari’de

2017 yılında en az satış işleminin gerçekleştiği illeri de belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Hakkari’de 2017 yılında sadece bin 246 satış işlemi gerçekleşti. Bunu Bayburt bin 661, Tunceli’de 2 bin 382, Gümüşhane 2 bin 926 ve Ardahan 2 bin 979 ile izledi" diye konuştu.

Berlin’de de artış var

Özelmacıklı, yetki alanı dışı tapu işlemlerinde, Berlin Başkonsolosluğu tapu ve kadastro birimi aracılığı ile de işlem yapılabildiğini hatırlatarak, “Buna göre Berlin’de 2017 yılında toplam değeri 6 milyon 504 bin lira olan 99 satış işlemi gerçekleşti” dedi.