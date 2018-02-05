2017’de 134 bini aşkın otomobil haberi yapıldı

Medya takibinin önde gelen kuruluşlarından Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği medya analizinde, otomobillerle ilgili geçtiğimiz yıl 134 bin 908 haber çıkışının olduğu tespit edildi. Otomobiller hakkında çıkan haberlerde vergi artışı ve kaza haberleri başı çekti.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 5,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 Aralık sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2016 yılına oranla 5,4 artarak 22 milyon 218 bin 945’e yükseldi. Bunların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralıkta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasım ayına göre yüzde 5,7 azalarak, 103 bin 42 olarak saptandı. Kaydı yapılan 103 bin 42 aracın 65,2’sini otomobil olarak belirlendi. Otomobili sırasıyla, yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile traktör, yüzde 7 ile motosiklet izledi. Taşıtların yüzde 4’lük kısmı ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu. 2016 yılı Aralık ayında kaydı yapılan 101 bin 375 taşıt ile kıyasladığımızda ise kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,6 artış göstermiş oldu. Bu artış; otomobilde yüzde 2,4, minibüste yüzde 3,7, otobüste 29,2, kamyonette yüzde 9,8 hesaplandı. Buna karşın, kamyonda yüzde 45, motosiklette yüzde 3,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,2 traktörde ise yüzde 3,2 azalış gösterdi.

Taşıtların yüzde 38,4'ü LPG

2017 Ocak ile Aralık ayı arasında 1 milyon 147 bin 449 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 118 bin 928 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylelikle trafikte araç sayısı 1 milyon 128 bin 521 artarak 12 milyon 35 bin 978 olarak kayıtlara geçti. Taşıtların; yüzde 38,4'ü LPG, yüzde 35,4’ü dizel, yüzde 25,9’u benzin yakıtlılardan oluştu.

Yıl boyunca trafiğe kaydı yapılan 741 bin 902 adet otomobilin yüzde 58,7'sinde beyaz renk tercih edilirken, onu yüzde 18,4’le gri, yüzde 7,6 ile siyah ve yüzde 5,7 ile kırmızı takip etti. Yüzde 9,5’lik dilimi ise diğer renkli otomobiller takip etti. Trafikteki araç sayısının yaş ortalamasına baktığımızda ise 13,1 olduğu belirlendi. Bu sayı otomobillerde 12,4 iken minibüsler 12,7 otobüslerde 12,5, kamyonetlerde 10,5, kamyonlarda 15,5, motosikletlerde 12,7, özel amaçlı taşıtlarda 11,7 ve traktörlerde 22,9 olarak devam etti.