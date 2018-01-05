2017'de balıkçılar denizi adeta kuruttu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nin 2017 satış rakamları açıklandı. 2017 yılında uzun bir aranın ardından denizlerden ilk kez uskumru avcılığı yapılırken, palamut miktarı da 2016 yılına oranla yüzde 50 düşüş gösterdi. 2017 yılında Bandırma Balık Hali'ne gelen 30 bin 900 kasa hamsi, 60 bin kasa sardalya, 35 bin kasa istavrit, 5 bin 700 kasa çinekop, 7 bin kasa kolyoz ve 6 bin 900 kasa uskumru olurken, 225 bin çift de palamut geldi.

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balıkçılık yapan Cem Tecimen de 2017 yılını İHA'ya değerlendirdi. Tecimen, "Havaların değişmesi ve denizlerdeki sıcaklıkların değişmesi sebebiyle çinekop ve hamsi azalmış vaziyette. Ama bunun yanı sıra istavrit ve sardalya da artış var. Kolyoz yıllardır aynı oranda seyretmekte. Hakiki uskumru bu yıl havaların ısınmasından dolayı halen daha gelmekte. Uzun yıllardır böyle bir uskumru akını görülmemişti. Geçen senelere nazaran hamsi sularımızın soğuk olması sebebiyle Gürcistan tarafına kaçtı. Ama şimdi yine suların geç olmakla birlikte soğumasıyla hamsi de geri dönüş başladı. Bugün itibarıyla hamsinin kilosu 10 TL. Çinekop 15-20 TL, istavrit 10 TL'den satışa sunuluyor. İnşallah bundan sonra havalar soğumaya devam ederse halkımız da ucuz bir şekilde balık yemeye devam eder" dedi.

İbrahim Aldemir