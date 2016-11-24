Bakan Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yaptı. Bakanlığın 2017 yılı bütçesinin 19 milyar 537 milyon 920 bin TL olduğunu belirten Bakan Çelik, "12 milyar 838 milyon TL’si, yani bütçenin yüzde 66,7’si tarımsal desteklemeler olarak üreticilere ayrıldı. 2 milyonun üzerinde çiftçimizle, 115 milyon ton bitkisel üretim, 24 milyon ton hayvansal üretim, 147 milyar TL tarımsal hasıla, 16,7 milyar dolar tarımsal ihracat gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, Türkiye’nin buğday unu ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında dünya ikincisi olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"2015’te yüzde 7 büyüyen tarım sektöründe Rusya ile yaşanan uçak krizi, terörle mücadele, 15 Temmuz darbe girişimi, Ortadoğu’daki durum gibi içeride ve dışarıda meydana gelen hadiselere rağmen ilk 6 aylık süreçte yüzde 0,3 büyüme sağlandı."

Genç Çiftçilere Hibe Projesi kapsamında 2016 yılında 15 bin projenin destek kapsamına alındığını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda çiftçilere 450 milyon TL hibe desteği veriliyor. 2017’de çiftçilere toplam 12,8 milyar TL tarımsal destek verilecek. Tarımsal kredilerde 2016 yılında yüzde 25-100 arasında faiz indirimi uygulandı. 2016 yılının ilk 10 ayında toplam 26,1 milyar TL tarımsal kredi kullandırıldı. Hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulamasında 2010 Ağustos’tan 2016 Ekim’e kadar 408 bin üreticiye toplam 9,9 milyar TL faizsiz kredi kullandırıldı. Güvenilir gıda tüketimi ve sağlıklı beslenmesi amacıyla 2016’nın ilk 9 ayında 661 bin denetim gerçekleştirildi. Okul, kantin, yemekhane gibi ortamlarda sadece 2015-2016 eğitim öğretim döneminde 31 bin 765 denetim yapılırken, 221 işletmeye yaptırım uygulandı. 2012-2016 yılları arasında sağlığa zararlı gıda üreten, taklit ya da tağşiş yapan 586 firmanın bin 173 farklı parti ürünü kamuoyuna ifşa edildi."