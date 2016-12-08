2017 ye henüz vakit varken yapılacak birkaç dokunuşla daha sağlıklı bir yıla merhaba denilebilir. Ağız ve Diş Sağlığı Dt. Fatma Ünal yeni yıla girmeden önce yapılacaklar listenizi oluştururken aklınızda bulunması için, ağız ve diş sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak yöntemleri anlattı. "Öncelikle hekime başvurup ağız bakımını ve yapılması gereken tedaviler hemen elden geçirilmelidir" diyen Dt. Ünal, ''Kazanılacak sağlıklı bir ağzın idamesi için düzenli fırçalama alışkanlığını kazanmak şart. En az 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret edin ve gerekli kontrolleri yaptırın. Her gün, günde en az 2 kez dişlerinizi fırçalayın. Düzenli fırçalamaya ek olarak sigarayı bırakma, şekerli ve asitli gıdaların tüketiminin sınırlandırılması ve düzenli sağlık kontrolleri size sadece 2017 de değil ömür boyunca sağlıklı özgüvenli mutlu bir gülüş kazandıracaktır'' ifadelerini kullandı.

Yeni yılda yeni bir cilt

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özer Arıcan yeni yılda cildimize doğru bakım yapmak için yapılması gerekenler hakkında da bilgi verdi. Prof. Dr. Arıcan'ın sağlıklı cilt için önerileri şöyle:

''Dengeli beslenmeye, yeterli sıvı alımına ve aşırı kilo oynamalarına izin vermeyin. Her bulduğunuz ürünü ya da pahalı ürünü değil cildin ihtiyacı olan ve doktorunuzun deri tipinize göre önerdiği cilt ürünlerini kullanın. Nemlendirici ve temizleyiciler de buna dâhil. Yüzünüzdeki lekeler ve izlerden de kurtulmanız için yaza kadar kendinize süre verin. Cildinizin zamana karşı korumanız gereken en değerli varlıklarınızdan biri olduğunu unutmadan daha sağlıklı ve güzel bir yüz için cilt bakımı, epilasyon ve diğer uygun kozmetik işlemlere de vakit ayırabilirsiniz.Yaza daha iyi bir görünüm için bu kış cilt sağlığınıza daha çok özen gösterin ve cildinizin doktorunun dermatologlar olduğunu unutmayın.''

Beslenme tavsiyeleri

Yeni yıla girerken yaşam kalitesini ve konforunu arttıracak kararlar verilebilir. Verilen bu kararlar çok ciddi değerlere sahip olabilir. Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yavuz Çelik yeni yılda yeni hedefler ile ilgili önerilerde bulundu. "Yeni yılda yeni hedefler için eğer sigara içiyorsanız öncelikle sigarayı bırakarak başlayabilirsiniz" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Yavuz Çelik, ''Sigarayı bırakmak her ne kadar zor olsa da bırakılması da bir o kadar kolaylaştırılabilir. Yeter ki biraz duyarlı sağduyulu ve azıcıkta sabırlı olun. Öncelikle sigaranın sizdeki etkilerini ne kadar gerekliliğini hangi durumlarda ve ne sıklıkla ayrıca neden tüketiyorum sorularını sorun. Mutlaka sizin durumunuzu tanımlayacak açıklama vardır. Sigaraya gereksinim duyduğunuz zaman dilimini ortadan kaldırabilirseniz veya sigara gereksinimini başka bir davranış veya hobi ile yer değiştirebilirseniz. Çok ama çok önemli bir adım atmış olacaksınız. Tabii ki bu adımı atmak için çok ciddi karar vermeye ve desteğe ihtiyaç duyacaksınız. Bu desteğin belki de en önemli aktörlerinden birisi sigarayı bırakmaya destek olabilecek ilaç gurubu olabilir. Şimdi ilaç ne işe yarayabilir ki diye sorgulayabilirsiniz. Hiçte azımsanacak bir şey değil, ilaç sizin sigara içme istek ve ihtiyacınızı unutturabilecek bir destek sunacaktır. Bu konuya inanarak yola çıkın göreceksiniz ilaç tedavisini kullanım prospektüsüne uyarsanız çok ama çok büyük destek hazır geriye sadece azıcık mantık desteği yani bilinç desteği; gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Bu arada sigarayı bırakmayı planlarken sakın ha sakın ya kilo alırsam diye korkuya yer vermeyin. Sadece planlama yapın. Planlamaya ilk seçenek 3-5 kilo zayıflayarak başlanabilir. Bırakma aşamasında bir diyet uzmanı desteği alarak bir taşla 2 değil 3 kuş hatta bir sürü kuş vurabilirsiniz Kısacası sigarayı bırakabilir, zayıflama veya kilo korumayı yapabilir hatta dengeli beslenmeyi yaşamınızın çerçevesine adapta edebilir; bunların yanı sıra sizlerle ilgisi olan bir çok tanıdık ve yakınlarınıza iyi birer örnek olabilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

