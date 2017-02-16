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2017'de konut fiyatlarının el yaktığı şehirler

REIDIN Emlak Endeks 2017 Ocak ayı sonuçlarına göre satılık ve kiralık konut fiyatları Elazığ, Balıkesir ve Kırklareli başta olmak birçok şehirde artış gösterdi.

2017de konut fiyatlarının el yaktığı şehirler

16 Şubat 2017 17:33

Gayrimenkul sektörünün nabzını ölçen ve Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan, 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endeksleri’nin 2017 Ocak ayı sonuçları açıklandı.

Konut satış fiyatları en çok Elazığ’da arttı

• Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.91 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8.88 oranında artış gerçekleşti.

• 2017 Ocak ayında Elazığ’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.08 oranında artarken, Elazığ fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu.

• Kars ise aynı dönem içerisinde yüzde 0.52’lik oranla konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir olarak açıklandı.

Kira değerleri en çok Kırşehir’de yükseldi

• Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.14 oranında azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6.06 oranında artış gerçekleşti.

• Ocak ayında Kırşehir‘de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.03 oranında artarken, Kırşehir kiraların en çok yükseldiği şehir oldu.

• Aynı dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 2’lik oranla Kütahya oldu.

Aydın yatırımcısının yüzünü güldürüyor

• Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği şehirlerin başında Aydın geldi. Aydın, 2016 yılının Aralık ayında da amortisman süresi en kısa şehir olarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

• Yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranları Aydın, Van ve Giresun şehirlerinde ölçüldü.

Yeni konut fiyatları artıyor

Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre;

• 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.52, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.99 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 72.50 oranında artış gerçekleşti.

• Endeks, aynı ay içerisinde, İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.22 oranında ve İstanbul Avrupa Yakası’ndaki markalı konut projelerinde yüzde 0.82 oranında arttı.

• Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Anadolu Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 8.5 puan fazla artış gösterdi.

Kaynak: Zingat

Etiketler: kanut fiyatlar


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