2017’de taşınmaz satanlar dikkat

Türkiye genelinde 2017 yılında toplamda 2 milyon 557 bin 543 taşınmaz satış yolu ile el değiştirdi. Sadece ikinci el konut satışlarında 749 bin 616 taşınmaz el değiştirdi. Alım satım işlerini devamlı yapmasalar da, gayrimenkullerini beş yıl içinde satış, trampa, takas ve kamulaştırma gibi nedenlerle elden çıkartanlar, alım satımdan sağladıkları kazançlar için gelir vergisine tabi tutuluyor.

Değer artış kazancının mükellefler tarafından yeteri kadar takip edilemediğini ve yüksek vergi cezaları ile karşılaşıldığını dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkulün beş yıllık süre zarfında elden çıkarılması sonucu sağlanan kazanç vergiye tabi. Vergilendirilecek kazancın tespitinde elde etme bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarına endekslenmesi sonucu bulunacak olan tutarı ile elden çıkarma sonucu elde edilen tutar arasındaki fark esas alınıyor. Ayrıca bu kazançtan elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçlar da düşülüyor" dedi.

Alırken gösterdiğiniz değere dikkat

Değer artış kazancının en çok, taşınmazı peşin olarak satın alan ve tapu işleminde düşük beyanda bulunan kişileri etkilediğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Bazı müteahhitler, kendilerine doğacak vergi nedeni ile taşınmazı ilk sattıkları kişiye satış bedelini mümkün olduğu kadar düşük göstermeye çalışıyor. Hatta daireyi kredi ile alacak olan müşterilere, ekspertiz değerinin yüzde 50’sinden fazla kredi çektirmemeye gayret ediyorlar. Bu şekilde düşük bedel gösterilerek taşınmazı alan kişi, beş yıl içinde sattığında, yeni alan da daha yüksek oranda kredi çekip tapuda gerçeğe yakın bir satış bedelini gösterdiğinde, satıcıya çok yüksek bir tutarda gelir vergisi çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Beş yıllık sürede dikkate alınan durumlar

Beş yıllık süre için, satın alma halinde gayrimenkulün tapuya tescil tarihinin, kooperatif ortaklarına tahsis edilen gayrimenkullerde ise tahsis tarihinin esas alındığını belirten Özelmacıklı, "Tapu senedinde yazılı olan iktisap tarihi sürenin başlangıcı olduğu için mutlaka not alınmalı. 2017 yılı için değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı ise 11 bin TL’dir. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi durumunda beyanname verilmesi gerekiyor. Vergi tarifesinde ise gelire göre yüzde 15 ila yüzde 35 arasında vergi tahakkuk ediyor. Değer artış kazancının hesaplanması ve beyanname verilmesi için, internet vergi dairesinin hazır beyan sistemi kullanılabiliyor. Beyanname için son tarih ise 26 Mart" dedi.