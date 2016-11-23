Yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu’nun üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Nilay Erdönmez, Orhan Aydın, Mustafa Uzunyılmaz, Turan Özdemir, Sadık Gürbüz ve Hikmet Karagöz gibi isimlerin yer aldığı ‘Mezarcı’ filminin ilk fragmanı yayınlandı. Girdap, Bir Hikâyem Var ve Öğrenci İşleri isimli filmlerinin ardından dördüncü filmini izleyicilerle buluşturan Talip Karamahmutoğlu, usta yazar Osman Şahin’in hikâye verdiği dördüncü kuşak yönetmen olma özelliğini taşıyor.

2017’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan filmin vizyon tarihi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Mezarcı filmi aynı zamanda 4. Uluslararası Antakya Film Festivali’nin açılış filmi olarak seçildi ve festivalde “Altın Defne” ödülü için yarışacak.

Filmin konusu ise şöyle:

“Yeni bir hayat kurmak umuduyla işçi olarak gurbete gittiği Almanya'da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babasının ölümü üzerine memleketi Dalaman Şerefler Köyü'ne döner. Ejder'in köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder'in mezarcılık konusununda ki birikimlerine yeni ufuklar açar.

Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, ''Aslan yattığı yerden bellidir'' felsefesi ile yola çıkarak, ölecek her varlıklı insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder. Kişiye özel mezar tasarımları ile cennete giden bu yolda müşterilerine eşlik eden Ejder ve şirketi ''Yatay mezarcılık, öldükten sonra bile yanınızda olacak'' sloganı ile işler yolunda giderken, kasabaya sonradan yerleşen Bektaş'ın travmatik hikayesi ile yüzleşir.”

