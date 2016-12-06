Gelişmekte olan ülkelerin gelecek 5 yılda inşaat halinde olacağını belirten Tesisat Ve İnşaat Malzemecileri Derneği Başkanı Ertan Sapankaya, “Bu potansiyeli göz önüne alarak yapı malzemeleri alanında dış pazarlarda rekabet gücünü artırarak ve bölge lideri olmak için üretim teknolojisinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonominin lokomotifi inşaat, inşaat sektörünün dinamosu yapı malzemeleri sektörü yatırımların artışıyla en parlak dönemini yaşadığını belirten Sapankaya, ” Ekonomi ve inşaatta önemli payı olan yapı ve inşaat malzemeleri sektörü, büyük bir sıçramayla en büyük ihracatçılar arasında yerini aldı. Türk yapı malzemeleri sektörü, değişen yaşam tarzları ve yeni trendlere göre hazırladığı ürün, koleksiyon ve tasarımlarıyla iç ve dış pazarda adından övgüyle söz ettiriyor” şeklinde konuştu.

“Hedef Bölge Liderliği”

TİMDER Başkanı Ertan Sapankaya, “Dünyada önemi artan temiz enerji, çevre bilinci, tasarım ve teknolojiyi fonksiyonellikle birleştirerek sağlıklı, enerji tasarrufu sağlayan, geri dönüşümlü ürünlere büyük eğilim var. Türk yapı ve inşaat malzemeleri sektörü, ürün kalitesiyle dünya ile rekabet edecek güçte. Üretim kapasitesi yönünden bölgenin üretim üssüyüz. Dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak için üretim kadar üretim teknolojisine de ağırlık vermeliyiz. Gelişmekte olan ülkeler gelecek 5 yılda inşaat halinde olacak. Bu potansiyeli göz önüne alarak yapı malzemeleri alanında bölge lideri olmak için üretim teknolojisini geliştirmemiz şart” dedi.



Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında önümüzdeki beş yılda 2017-2021 yılları arasında konut inşaatlarının ilk üç yılda yüzde 10, son iki yılda ise yüzde 12 oranında artış beklendiğine dikkat çeken Sapankaya,” Bu büyüme, inşaat, tesisat ve yapı malzemeleri pazarını da yüzde 10-12 oranında hareketlendireceğini söyledi. “

Tesisat ve yapı malzemeleri sektöründe iç pazarın yanı sıra ihracatı da artırmak olduğunu belirten Sapankaya, “Bu amaçla derneklerinin her yıl Avrupa’nın 2. Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNİCERA ile milyonlarca dolarlık ihracat potansiyeline ev sahipliği yaptığını” ifade etti.



RAKAMLARLA YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

 Inşaat malzemeleri sektörünün büyüme oranı; 2015 yılında yüzde 9.1. 2016’da yüzde 7.2’dir.

 Tesisat ve yapı malzemelerinin inşaat sektöründeki payı yüzde 31,5’dir.

 Sektörün tesisat ve yapı malzemeleri yıllık iç pazar hacmi 12,2 milyar TL’ dir.

 Sektörün GSYH içindeki payı ise yüzde 6,2 dir.

Son 5 yılda sektörün ihracat ve ithalat rakamları

YIL İhracat İthalat

2012 3.010,6 2.020,7

2013 3.424,2 2.406,8

2014 3.946,7 3.206,3

2015 4.508,3 3.462,8

2016 3.910,0 2.806,0

(Milyon USD)