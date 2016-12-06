Diğer
Kategoriler

“2017’de yüzde 10 büyüme bekliyoruz”

TİMDER Başkanı Ertan Sapankaya, “Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında 2017-2021 yılları arasında konut inşaatlarında ilk üç yılda yüzde 10 son iki yılda ise yüzde 12 oranında artış bekliyoruz” dedi.

“2017de yüzde 10 büyüme bekliyoruz”

06 Aralık 2016 12:13

Gelişmekte olan ülkelerin gelecek 5 yılda inşaat halinde olacağını belirten Tesisat Ve İnşaat Malzemecileri Derneği Başkanı Ertan Sapankaya, “Bu potansiyeli göz önüne alarak yapı malzemeleri alanında dış pazarlarda rekabet gücünü artırarak ve bölge lideri olmak için üretim teknolojisinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonominin lokomotifi inşaat, inşaat sektörünün dinamosu yapı malzemeleri sektörü yatırımların artışıyla en parlak dönemini yaşadığını belirten Sapankaya, ” Ekonomi ve inşaatta önemli payı olan yapı ve inşaat malzemeleri sektörü, büyük bir sıçramayla en büyük ihracatçılar arasında yerini aldı. Türk yapı malzemeleri sektörü, değişen yaşam tarzları ve yeni trendlere göre hazırladığı ürün, koleksiyon ve tasarımlarıyla iç ve dış pazarda adından övgüyle söz ettiriyor” şeklinde konuştu.

Hedef Bölge Liderliği”

TİMDER Başkanı Ertan Sapankaya, “Dünyada önemi artan temiz enerji, çevre bilinci, tasarım ve teknolojiyi fonksiyonellikle birleştirerek sağlıklı, enerji tasarrufu sağlayan, geri dönüşümlü ürünlere büyük eğilim var. Türk yapı ve inşaat malzemeleri sektörü, ürün kalitesiyle dünya ile rekabet edecek güçte. Üretim kapasitesi yönünden bölgenin üretim üssüyüz. Dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak için üretim kadar üretim teknolojisine de ağırlık vermeliyiz. Gelişmekte olan ülkeler gelecek 5 yılda inşaat halinde olacak. Bu potansiyeli göz önüne alarak yapı malzemeleri alanında bölge lideri olmak için üretim teknolojisini geliştirmemiz şart” dedi.


Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında önümüzdeki beş yılda 2017-2021 yılları arasında konut inşaatlarının ilk üç yılda yüzde 10, son iki yılda ise yüzde 12 oranında artış beklendiğine dikkat çeken Sapankaya,” Bu büyüme, inşaat, tesisat ve yapı malzemeleri pazarını da yüzde 10-12 oranında hareketlendireceğini söyledi. “

Tesisat ve yapı malzemeleri sektöründe iç pazarın yanı sıra ihracatı da artırmak olduğunu belirten Sapankaya, “Bu amaçla derneklerinin her yıl Avrupa’nın 2. Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNİCERA ile milyonlarca dolarlık ihracat potansiyeline ev sahipliği yaptığını” ifade etti.


RAKAMLARLA YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

 Inşaat malzemeleri sektörünün büyüme oranı; 2015 yılında yüzde 9.1. 2016’da yüzde 7.2’dir.
 Tesisat ve yapı malzemelerinin inşaat sektöründeki payı yüzde 31,5’dir.
 Sektörün tesisat ve yapı malzemeleri yıllık iç pazar hacmi 12,2 milyar TL’ dir.
 Sektörün GSYH içindeki payı ise yüzde 6,2 dir.

Son 5 yılda sektörün ihracat ve ithalat rakamları

YIL                                                   İhracat              İthalat

 

2012                                                  3.010,6             2.020,7

2013                                                  3.424,2             2.406,8

2014                                                  3.946,7             3.206,3

2015                                                  4.508,3             3.462,8

2016                                                  3.910,0             2.806,0

                      (Milyon USD)

Etiketler: inşaat, TİMDER Başkanı Ertan Sapankaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç