Diğer
Kategoriler

2017/Eylül ayına ilişkin prim ödeme süresi uzatıldı

İşveren ve sigortalılarının mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31/10/2017 olan prim ve diğer tüm kurum alacaklarının ödeme süresi 7/11/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldı, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacak.

2017/Eylül ayına ilişkin prim ödeme süresi uzatıldı

03 Kasım 2017 17:32

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun alacaklarının tahsilatında bankaların kurum tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanması dolayısıyla 2017 yılı Eylül ayı primleri, 6770 sayılı Kanun kapsamında ertelenen 2016 yılı Aralık ayı primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere ödeme vadesi 31/10/2017 tarihinde dolan prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğunun tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle, işveren ve sigortalılarının mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31/10/2017 olan prim ve diğer tüm kurum alacaklarının ödeme süresi 7/11/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldı, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacak.

İşverenlerin/sigortalılarının sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması açısından belirtilen tarihlere kadar ilgili borçlarını ödemeleri gerekiyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç