2017/Eylül ayına ilişkin prim ödeme süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun alacaklarının tahsilatında bankaların kurum tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanması dolayısıyla 2017 yılı Eylül ayı primleri, 6770 sayılı Kanun kapsamında ertelenen 2016 yılı Aralık ayı primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere ödeme vadesi 31/10/2017 tarihinde dolan prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğunun tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle, işveren ve sigortalılarının mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31/10/2017 olan prim ve diğer tüm kurum alacaklarının ödeme süresi 7/11/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldı, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacak.

İşverenlerin/sigortalılarının sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması açısından belirtilen tarihlere kadar ilgili borçlarını ödemeleri gerekiyor.