2017 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından açıklanana ekim ayına ilişkin enflasyon verileriyle netleşti.

Ekim'de yüzde 3.83 artan 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE verisine göre; yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezaların, Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse yüzde 3,83 olan yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Bakanlar Kurulu, 2017 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını, TÜİK’in bu verisini esas alarak aralık ayı içinde açıklayacak. Bakanlar Kurulu’nun bu oranı yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin 623 lira olan motorlu taşıtlar vergisi 646,8 lira, 1301-1600 cm3 arası otomobiller için bin 35 lira, 1601-1800 cm3 arası otomobiller için bin 827 lira olacak.

6 aylık pasaport harcı 115,9 liraya,1 yıllık pasaport harcı 169,5 liraya, 10 yıllık pasaport harcı 645 liraya yükselecek.

B sınıfı için ehliyet harcı 418,3 liraya çıkacak. Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47,7 lira olacak. Yeni rakamlarla kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 209 liraya yükselecek.